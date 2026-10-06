Nový syndrom spojený s masivním nasazením dronů poprvé pojmenoval a v odborné literatuře popsal psychiatr Serhij Andrijčenko z vojenské nemocnice v Kyjevě. Jde o neoficiální termín, jeho příznaky a dopady na duševní zdraví vojáků i civilistů však už zkoumají západní lékaři.
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Kyjev natahuje na mosty protidronové sítě, očekává masivní ruský úder
Ukrajina začala chránit kyjevské mosty před útoky dronů. Na Severním mostě, který o víkendu zasáhly ruské bezpilotní stroje, už dělníci natahují rozsáhlé protidronové sítě. V metropoli k takovému...
Tisíce zachráněných životů. Sokolové opět darovali krev, zapojili se i poslanci
Deset minut času a půl litru krve. Tolik darovali jednotliví účastníci akce Sokolská kapka krve, která proběhla ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze (ÚVN). Podobné iniciativy vítá...
Petice chce Havla jako národní památku. Byl kulturním objektem, přírodninou, říkají
Nedožité devadesáté narozeniny prezidenta Václava Havla si v pondělí připomněli lidé po celé republice. Při této příležitosti se v symbolickém čase 17.11 sešly desítky lidí na shromáždění na...
Hrůza z nebe, panika ze zvuků sekačky. Na Ukrajině se šíří „dronofobie“
Neustálý pocit napětí, nadměrná ostražitost, strach z otevřených prostor. Tak se podle ukrajinských psychologů vyznačuje syndrom, kterým v době sílících ruských náletů na velká města trpí čím dál víc...
Kapacitní krize příměstských vlaků pokračuje. Kraj u ČD vyjednal opatření a řešil sankce
Omezení kapacity příměstských vlaků v okolí Prahy pokračuje, situace se ale podle Ropidu zlepšila. Část jednotek CityElefant se totiž povedlo vrátit do provozu. O situaci, opatřeních a sankcích...
Paramount převzal společnost Warner Bros. Discovery. Skupina nově nese jméno Skydance
Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč). Skupina, která nově...
Za varování před policejní hlídkou problikáváním šoféři zaplatili. Natočily je drony
Bliknout na protijedoucí auto, aby řidič věděl, že o kus dál čeká policejní hlídka, je mezi motoristy běžný způsob varování. V Polsku za něj ale teď policie rozdala desítky pokut. Pomáhal jí při tom...
Kolaborace končí zradou národa, vykládal Zeman na akci SPD. Kritizoval Pavla
Do prezidenta Petra Pavla se pustil jeho předchůdce Miloš Zeman. Vyčetl mu záštitu, kterou udělil festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna v květnu sjezd Sudetoněmeckého krajanského...
Volební kuriozita. V městečku proti sobě stojí i ryze mužská a ženská kandidátka
Ve Štítech na Šumpersku mají voliči v komunálních volbách nezvyklou možnost. Kromě běžně poskládaných kandidátek včetně zastoupení velkých stran si mohou vybrat také uskupení složené jen z žen nebo...
Vstupné zdarma přilákalo na hrady a zámky 122 tisíc návštěvníků. Památkáři ho plánují zopakovat
Sezona na hradech a zámcích s příchodem podzimu ještě nekončí, připomínají památkáři a lákají návštěvníky k výletů na hrady a zámky i během října. Letos památky zavírají až v neděli 1. listopadu....
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Vzniká film o Pepim Bicanovi. Tvůrci by ho rádi uvedli přímo v Edenu
Režisér Jakub Červenka chystá celovečerní film o legendě českého fotbalu Josefu ‚Pepim‘ Bicanovi. Snímek o sešívaném hrdinovi se zaměří nejen na sportovní vavříny a euforii, ale také na silné životní...
Žena má sexuální zálibu ve výškách, vábí ji i nekrofilní fetiš. Soud řeší brutální vraždu
Po setkání v parku se přesunuli na ubytovnu, kde pili alkohol a měli intimní styk. Při něm vzala Lucie Hrdová do ruky kuchyňský nůž a muži zasadila 158 bodných a řezných ran. O pár měsíců dřív jiného...
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