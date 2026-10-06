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Hrůza z nebe, panika ze zvuků sekačky. Na Ukrajině se šíří „dronofobie“

Adam Hájek
  16:00
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Ruský kamikaze dron Geran 2 čili šáhed útočí na kyjevské sídliště. (16. dubna 2026) | foto: Valentyn OgirenkoReuters

Neustálý pocit napětí, nadměrná ostražitost, strach z otevřených prostor. Tak se podle ukrajinských psychologů vyznačuje syndrom, kterým v době sílících ruských náletů na velká města trpí čím dál víc civilistů. Už se pro něj vžívá i speciální termín: dronofobie.

Nový syndrom spojený s masivním nasazením dronů poprvé pojmenoval a v odborné literatuře popsal psychiatr Serhij Andrijčenko z vojenské nemocnice v Kyjevě. Jde o neoficiální termín, jeho příznaky a dopady na duševní zdraví vojáků i civilistů však už zkoumají západní lékaři.

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Hrůza z nebe, panika ze zvuků sekačky. Na Ukrajině se šíří „dronofobie“

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