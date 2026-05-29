Bukurešť o něm informovala generálního tajemníka NATO Marka Rutteho a své spojence a alianci požádala o přijetí opatření k urychlení dodávek prostředků pro odrážení dronů do Rumunska.
„Odsuzujeme ruskou bezohlednost,“ uvedla mluvčí NATO Allison Hartová. Aliance „bude pokračovat v posilování své obrany proti všem hrozbám, včetně té dronové,“ napsala také v příspěvku na sociální síti X. Rutte je v kontaktu s rumunskými představiteli.
Další bezpilotní letoun byl nalezen poblíž obce Basešti na severozápadně Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu o rozpětí křídel asi tři metry, který nenesl výbušnou nálož, a okolnosti, za jakých na místo doletěl. Oblast nálezu byla zabezpečena, uvedla televizní stanice TVR.
Rumunsko, které je členskou zemí NATO a Evropské unie, sdílí s Ukrajinou pozemní hranici v délce 650 kilometrů. Ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily jeho vzdušný prostor a na rumunském území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.
V dubnu dopadly v Rumunsku trosky dvou ruských dronů. Úlomky jednoho z nich poškodily ve městě Galati na východě země elektrický sloup a přístavbu domu. Bylo to poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy podobný incident způsobil škody na majetku v Rumunsku. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a rozpoutala tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.