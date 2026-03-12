Dron zasáhl čtvrť v Dubaji, dalším útokům čelí Saúdská Arábie, Kuvajt i Omán

Autor: ,
Sledujeme online   6:28
Bezpilotní letoun dnes v noci zasáhl dubajskou luxusní čtvrť, zatímco Saúdská Arábie sestřelila dvacítku dronů, několik jich zachytil i Kuvajt. V Ománu hasili nádrže na skladování paliva a neidentifikovaná střela zasáhla kontejnerovou loď severně od Spojených arabských emirátů.

Budovu v centru Dubaje zasáhl íránský dron. (12. března 2026) | foto: Reuters

Válku na Blízkém východě vyvolaly 28. února Izrael a USA údery na Írán, který v odvetě ostřeluje vojenské a civilní cíle v regionu.

Saúdské ministerstvo obrany podle agentury AFP uvedlo, že sestřelilo dron přibližující se k rijádské čtvrti se zahraničními ambasádami. Jeden bezpilotní letoun byl také zničen na východě země, když směřoval k ropnému poli Šajbah v oblasti Rub al-Chálí, které bylo v posledních dnech cílem útoků několikrát. Mluvčí ministerstva zároveň informoval o dalších 18 dronech na východě země. Bezpilotní letouny zachytila také protivzdušná obrana sousedního Kuvajtu.

Následky „černého deště“ po útocích na Teherán (10. března 2026)
Tryzna v Teheránu (11. března 2026)
Tryzna v Teheránu (11. března 2026)
Nedaleko mezinárodního letiště v Dubaji dopadly dva íránské drony. (11. března 2026)
289 fotografií

Neidentifikovaný projektil podle agentury Reuters zasáhl kontejnerovou loď a způsobil menší požár asi 65 kilometrů severně od Dubaje ve Spojených arabských emirátech, uvedla britská vojenská námořní služba (UKMTO). „Všichni členové posádky jsou podle zpráv v bezpečí. V tuto chvíli nebyly hlášeny žádné dopady na životní prostředí,“ dodala. Íránská loď plná výbušnin v noci na dnešek zasáhla v iráckých vodách dva tankery s palivem; jeden člověk zemřel.

Dubajské úřady v noci podle agentury AP uvedly, že na budovu v blízkosti luxusní pobřežní čtvrti Dubai Creek Harbor spadl bezpilotní letoun. Ve středu přitom dva íránské drony zasáhly okolí dubajského letiště a zranily čtyři osoby. Hasiči v ománském přístavu Salála zase bojovali s požárem v nádržích na skladování paliva, kam několik dní mířily íránské útoky. Bahrajn po útoku na ropné nádrže připisovaném podle AFP Íránu vyzval obyvatele, aby zůstali doma.

Poslední útoky jsou podle AP eskalací ze strany Íránu, jehož cílem je vyvolat globální ekonomické problémy, aby se USA a Izrael pod tlakem rozhodly válku trvající už 13. den ukončit. Írán útočí na ropná pole a rafinerie v arabských zemích Perského zálivu a podařilo se mu zastavit nákladní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka

Rada bezpečnosti OSN ve středu schválila rezoluci požadující okamžité zastavení útoků Íránu na státy Perského zálivu a Jordánsko. Dokument také odsuzuje jakékoli akce nebo hrozby Íránu směřující k uzavření, omezení nebo jakémukoli narušení mezinárodní plavby ve zmíněném průlivu. Hlasování o rezoluci se zdrželi íránští spojenci Čína a Rusko, podle nichž je návrh velmi nevyvážený, protože nezmiňuje útoky proti Teheránu, které válku začaly.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

První týden války s Íránem stál USA přes 238 miliard korun, téměř polovina šla na munici

Donald Trump (2. března 2026)

První týden války s Íránem stál Spojené státy 11,3 miliardy dolarů (přes 238 miliard Kč) a jen za munici se za první víkend útoků utratilo pět miliard dolarů. Takový odhad poskytl americkému Kongresu...

12. března 2026  6:54

Množí se důkazy o americkém útoku na dívčí školu v Íránu. Pentagon měl staré mapy

Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...

Americká armáda zasáhla íránskou dívčí školu omylem pravděpodobně kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně, uvedla CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s předběžnými závěry...

12. března 2026  6:49

Teplé počasí přetrvá, o víkendu přijdou srážky. Příští týden se trochu ochladí

Jarní pohled na Plechý a část lipenské přehrady. (6. března 2026)

Po velmi teplé středě přinese ve čtvrtek studená fronta zejména do Čech ochlazení, ale i tak zůstanou teploty nadprůměrné, někde také zaprší. V pátek bude přes den teplo a slunečno, ale v noci, ráno...

12. března 2026  6:33

Dron zasáhl čtvrť v Dubaji, dalším útokům čelí Saúdská Arábie, Kuvajt i Omán

Sledujeme online
Budovu v centru Dubaje zasáhl íránský dron. (12. března 2026)

Bezpilotní letoun dnes v noci zasáhl dubajskou luxusní čtvrť, zatímco Saúdská Arábie sestřelila dvacítku dronů, několik jich zachytil i Kuvajt. V Ománu hasili nádrže na skladování paliva a...

12. března 2026  6:28

Změna zjednoduší odpisy, menší spolky už nebudou muset vést účetnictví

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci se budou zabývat novým zákonem o účetnictví, který má zjednodušit podnikům a podnikatelům odpisy i možnost účtovat ve více funkčních měnách. Návrh také ruší pro malé neziskové organizace...

12. března 2026  6:05

Zápis do MŠ 2026: kdo má nárok na přijetí, kdo povinnost chodit a co když není místo

Děti s učiteli tráví celé dny venku. (3. března 2026)

Zápisy do mateřských škol pro rok 2026/2027 začínají letos už 15. března. Jaké děti mají nárok na přijetí do školky a kam se obrátit, když je kapacita předškolního zařízení beznadějně plná? Začíná...

12. března 2026

Některé alternativní investice se bezpečně jen tváří, varuje analytik Bečvář

Premium
Ivo Bečvář, investiční analytik Sirius Finance

Od zlata přes bitcoin až po start-upy nebo investice do vína. Alternativní investice mají mnoho podob a jejich popularita roste. Lákají na vyšší výnosy i exkluzivní příležitosti. „Ne všechny jsou ale...

12. března 2026

Agrošmejdi přitvrzují. Snaží se tlačit nepravdivými informacemi na prodej půdy

Premium
ilustrační snímek

Podnikatelé s manipulativními praktikami, kteří se snaží přemluvit vlastníky k prodeji půdy, jsou nyní podle Zemědělského svazu ČR aktivnější. Cílem je podle zástupců svazu buď aby vlastníci prodali...

12. března 2026

Malý test, velká výzva: Grafy a tabulky jako u přijímaček by tě neměli minout

Premium
ilustrační snímek

Víte, proč matematik uvázl ve sprše? Protože na šamponu bylo napsáno: naneste, spláchněte, postup zopakujte... Jistě, při řešení úloh s grafy a tabulkami vám problém nekonečné smyčky nehrozí, ovšem u...

12. března 2026

Vícepráce jako standard? Správa železnic stopla uzavírání dodatků

Stavba železnice

Dodatečných 680 tisíc korun na takzvanou změnu závazku ze smlouvy pro vytvoření projektové dokumentace na modernizaci železniční trati z Plzně do Stodu. Konkrétně jde u této zakázky už o desátý...

12. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Promiňte, spletli jsme se. Ústup od jádra byla chyba, přiznal Merz i Leyenová

Premium
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (10. března 2026)

Nad Íránem létají smrtící drony a rakety, úzkým hrdlem Hormuzského průlivu přestává proudit ropa a Evropa nervózně přemítá, co s tím. Kde jsou alternativní energetické zdroje? V této chvíli přichází...

12. března 2026

Není důvod k panice, krizi přečkáme, říká Babiš o cenách benzinu a energií

Premiér Andrej Babiš

Pokud by ceny pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě dál výrazně rostly, vláda je připravena zasáhnout. Možné scénáře nastínil v rozhovoru pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš. „Evropa naštěstí...

12. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.