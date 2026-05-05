Šéf MAAE Rafael Grossi v neděli uvedl, že inspektoři agentury požádali o přístup do laboratoře. Nyní agentura po návštěvě místa sdělila, že některé sledovací meteorologické vybavení je zničené.
Záporožskou jadernou elektrárnu, která je největší svého druhu v Evropě, ruská armáda obsadila na počátku invaze v roce 2022. Ruskem dosazené vedení tohoto zařízení pravidelně informuje o tom, že Ukrajinci na elektrárnu či její okolí útočí. Například na konci dubna elektrárna uvedla, že ukrajinský bezpilotní letoun zasáhl dopravní oddělení závodu a zabil řidiče.
|
Zelenského dynastie. Ukrajinou zmítají nahrávky o tajné rezidenci pro prezidenta
Také Ukrajina tvrdí, že Rusko se při útocích nevyhýbá nukleárním zařízením. Na konci dubna u příležitosti 40. výročí jaderné exploze v Černobylu obvinil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Rusko z jaderného terorismu.
Zelenskyj mimo jiné řekl, že ruské drony pravidelně létají nad odstavenou černobylskou elektrárnou a že jeden z nich loni narazil do ochranného pláště jednoho z reaktorů. Moskva už loni v únoru zodpovědnost za tento incident odmítla.
|
25. srpna 2022