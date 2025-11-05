Řidič v Kyjevě vezl ruský dron na střeše auta. Chci ho předat muzeu, tvrdil policii

Třicetiletý Kyjevan převážel na střeše svého auta nepřátelský dron typu Šáhed. Zabavila jej policie. Podobných dronů íránské konstrukce vysílá Rusko každou noc desítky a stovky kusů proti ukrajinským městům. V tomto případě měl dron podle policejního komuniké deaktivovanou bojovou hlavici, a tak nepředstavoval pro veřejnost bezprostřední ohrožení.
Třicetiletý Kyjevan převážel na střeše svého auta nepřátelský dron typu Šáhed, zabavila jej policie. (5. listopadu 2025)

Dron nasazený ruskými invazivními silami na Ukrajině.
Ruský dron Šáhed
K policejnímu zásahu, o kterém informovala ukrajinská média s odvoláním na policistym, vedla informace ze sociálních sítí, že v jedné obytné čtvrti se nachází auto s dronem připevněným ke střeše, a tak na místo okamžitě vyrazila skupina kriminalistů a pyrotechniků.

Experti nebezpečný předmět na místě prozkoumali a ukázalo se, že opravdu jde o bezpilotní letoun typu Šáhed. „Majitel vozidla, třicetiletý místní obyvatel, který je vedoucím jedné veřejné organizace, vysvětlil, že plánoval dron předat do muzea,“ uvedla policejní mluvčí.

VIDEO: Ukrajinský tiskový mluvčí sestřelil ruský dron, zachránil zahraniční novináře

Policie dron zabavila k dalšímu prozkoumání. Všechny okolnosti incidentu se objasňují, dodala.

