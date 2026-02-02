Neidentifikovaný dron dopadl na vojenskou základnu v severovýchodním Polsku

  18:33
Zatím neidentifikovaný dron ve středu dopadl na polskou vojenskou základnu v Przasnyszu nedaleko tamního skladu zbraní, uvedl server polského rádia ZET. Případ podle tamních médií nyní vyšetřuje vojenská policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Bezpilotní letoun dopadl do areálu jednotky, která se specializuje na průzkum, získávání informací a monitoruje rádiový prostor v severovýchodním Polsku. Podle informací rádia dron, který polští vojáci už předtím sledovali, dopadl zhruba 70 metrů od skladu zbraní.

Vojáci ho pak po zběžné prohlídce odnesli do jedné z budov, což zdroj rozhlasové stanice označil za chybu, protože mohlo jít o průzkumné zařízení, které mohlo nadále získávat informace. Správným postupem by podle zdroje bylo dron přikrýt sítí nebo plachtou a nechat na místě.

Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

Przasnysz leží přibližně dvě hodiny cesty autem severně od Varšavy.

Polsko loni opakovaně informovalo o průniku leteckých objektů ze sousedních zemí nad své území. Nejvážnější incident se odehrál v září, kdy polský vzdušný prostor narušil značný počet ruských dronů. Rusko už téměř čtyři roky vede válku proti Ukrajině, k jejímž nejdůležitějším spojencům patří právě Polsko.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Opilého řidiče prozradily stopy ve sněhu, nadýchali také nezletilí spolujezdci

Opilý řidič ve sněhu ujížděl policistům, v autě měl nezletilé

U železniční zastávky v obci Česká na Brněnsku se snažil i s autem ukrýt opilý řidič, který při honičce nakrátko setřásl pronásledující policisty. Prozradily jej však stopy na zasněženém chodníku....

2. února 2026  16:01

OBRAZEM: Autobus ani tramvaj dnes nečekejte. Německo ochromila stávka v dopravě

německo stávka odbory verdi MHD

Po celém Německu v pondělí stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly stát v garážích a depech. Jejich řidiči požadují lepší pracovní...

2. února 2026  15:53

