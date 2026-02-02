Neidentifikovaný dron dopadl na vojenskou základnu v severovýchodním Polsku

Bezpilotní letoun dopadl do areálu jednotky, která se specializuje na průzkum, získávání informací a monitoruje rádiový prostor v severovýchodním Polsku. Podle informací rádia dron, který polští vojáci už předtím sledovali, dopadl zhruba 70 metrů od skladu zbraní.
Vojáci ho pak po zběžné prohlídce odnesli do jedné z budov, což zdroj rozhlasové stanice označil za chybu, protože mohlo jít o průzkumné zařízení, které mohlo nadále získávat informace. Správným postupem by podle zdroje bylo dron přikrýt sítí nebo plachtou a nechat na místě.
Przasnysz leží přibližně dvě hodiny cesty autem severně od Varšavy.
Polsko loni opakovaně informovalo o průniku leteckých objektů ze sousedních zemí nad své území. Nejvážnější incident se odehrál v září, kdy polský vzdušný prostor narušil značný počet ruských dronů. Rusko už téměř čtyři roky vede válku proti Ukrajině, k jejímž nejdůležitějším spojencům patří právě Polsko.