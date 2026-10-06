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Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila

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  9:14aktualizováno  9:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Sergej Razvodovskij / Panthermedia / ProfimediaProfimedia.cz

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla v úterý kancelář prezidentky Ilijany Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla. Jedno se podle nich potopilo, druhé zachvátil požár.

Útok se odehrál v Černém moři východně od mysu Svatý Atanas a města Bjala, zhruba 130 kilometrů od bulharského pobřeží. Na místě zasahují bulharské a rumunské záchranné složky, píše agentura Novinite.

Podle bulharských médií jde o první hlášený útok dronů na plavidla v bulharské výlučné ekonomické zóně. Terčem se staly nákladní lodě ALFA WATAN plující pod vlajkou Toga a ABLE s vlajkou Palau.

Bjala

Bjala

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

ALFA WATAN utrpěla při útoku vážné poškození trupu a následně se potopila. Rumunské ministerstvo vnitra uvedlo, že při incidentu zemřeli dva lidé a dalších jedenáct se podařilo zachránit. Záchranáři nyní po dalších členech posádky pátrají.

Na druhé lodi ABLE po zásahu dronem vypukl požár. Všech osmnáct členů posádky proto muselo plavidlo opustit. Námořníky převzal bulharský trajekt, který se vydal k místu neštěstí, aby pomohl zasaženým plavidlům.

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Někteří zachránění utrpěli zranění a první pomoc dostali přímo na palubě trajektu. Bulharští záchranáři je poté převezli do nemocnic na pevnině.

Bulharský portál Maritime.bg označil útoky za koordinované. Zatím ale není jasné, kdo za nimi stojí ani odkud drony vzlétly. Okolnosti incidentu vyšetřují úřady.

Premiér Rumen Radev kvůli útoku svolal schůzku představitelů bezpečnostních a státních institucí. Zúčastnit se jí mají zástupci ministerstev obrany, vnitra, dopravy a životního prostředí, prezidentské kanceláře a bezpečnostních složek.

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