Dron sestřelený nad Lotyšskem byl ukrajinský, do země vletěl z Běloruska

Italská stíhačka umístěná v Pobaltí sestřelila dron, který vletěl do vzdušného prostoru Lotyšska, členské země NATO a Evropské unie. Stalo se tak během ukrajinských útoků na ruské přístavy, uvedla Severoatlantická aliance.
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Stíhačky NATO sestřelily nad Lotyšskem dron. Finsko kvůli hrozbě omezilo provoz
Ukrajinské vojenské drony se při náletech na Rusko letos několikrát zatoulaly do vzdušného prostoru pobaltských zemí.
Lotyšské ozbrojené síly ve čtvrtek sdělily, že stroj vletěl do pobaltské země z Běloruska, s největší pravděpodobností v důsledku ruského rušení. Odmítly poskytnout jakékoli další podrobnosti o dronu.
Sestřelení dronu označil lotyšský premiér Andris Kulbergs za potvrzení, že vzdušný prostor pobaltské země je chráněn. Mluvčí NATO to poté označil za známku připravenosti a schopnosti aliance čelit hrozbám, aby ochránila území a obyvatele členských států.
Ukrajina během inkriminované noci podnikla nálet na ruský přístav Usť-Luga.
Státy Severoatlantické aliance se minulý měsíc dohodly na změně mise v Pobaltí Baltic Air Policing. Dříve spojenecké letouny zajišťovaly ostrahu vzdušného prostoru, nyní je to protivzdušná obrana. Tato změna začala platit od srpna, napsal lsm.lv.