Japonsko zakáže řídit drony pod vlivem alkoholu. Hrozit má až rok vězení

Pokuta ve výši až půl milionu jenů, tedy asi 105 000 korun, má hrozit provinilcům, kteří se i bez pití alkoholu dopustí nebezpečných manévrů, jako je třeba let střemhlav. Nejvyšší trest může být až jeden rok za mřížemi. Opatření se má vztahovat na létající stroje vážící více než 200 gramů.

„Myslíme si, že řídit dron v podnapilosti je stejně závažné jako řídit auto pod vlivem alkoholu,“ řekl agentuře AFP úředník ministerstva dopravy.

Japonsko již několik let přijímá přísné předpisy pro bezpilotní letouny, například zcela zakazuje přelety přes citlivá místa, jako jsou úřední budovy, letiště, jaderné elektrárny, místa konání olympijských her v Tokiu v roce 2020 či lidová shromáždění. Ve většině městských oblastí je třeba mít zvláštní povolení pro každý let.

Zákon nyní míří ke schválení do japonského senátu.