„Mám trávu, koks, všechno.“ V Británii lze koupit drogy i v běžných obchůdcích

  16:28
Britská města se potýkají s nelegálním prodejem drog, dostupné jsou v malých obchodech i na ulicích. Mezi nabízenými látkami je například kokain, konopí, oxid dusný i léky na předpis. Vyplývá to z vyšetřování stanice BBC, jejíž reportéři se vydávali za zákazníky a ve čtyřech sousedních městech v hrabství West Midlands se jim podařilo drogy skutečně koupit.
foto: Profimedia.cz

V obchodě Cradley Market ve městě Cradley Heath jim prodavač během několika sekund nabídl konopí i kokain. „Mám trávu, koks, všechno. Cokoli chceš, zařídím,“ řekl novináři muž za pultem. Reportér následně koupil 3,5 gramu konopí za 30 liber (844 Kč), gram kokainu mu prodavač dodal později za 95 liber (asi 2670 Kč).

V nabídce zároveň byly různé léky na předpis, mimo jiné preparát uváděný v souvislosti s rostoucím počtem úmrtí v zemi. V obchodech byl také nabízen oxid dusný, jehož vdechování může způsobit poškození mozku.

Podle Národní agentury pro boj proti zločinu a Institutu pro obchodní standardy zneužívají organizované zločinecké skupiny obchody napříč celou Británií. Analýza BBC zjistila, že drogy včetně metamfetaminu a heroinu se objevily ve více než sedmdesáti obchodech od Devonu až po Severní Irsko.

Prodej drog financuje Putinovu válku. Britové rozkryli síť vedoucí z ulic na frontu

V oblasti Dudley označují úředníci situaci za nejhorší za posledních 20 let. Tamní obchodní inspekce během roku uzavřela 39 prodejen, v nichž opakovaně nacházela konopí, kokain, oxid dusný i padělané léky. Podle reportérů BBC před některými obchody operovali tzv. hlídači, kteří sledovali pohyb policie.

Místní podnikatelé podle BBC čelí zastrašování ze strany gangů. Některým obchodům někdo opakovaně rozbil výlohy a docházelo i k vyhrožování. Část obyvatel se podle výpovědí svědků bojí do některých ulic vůbec vstupovat kvůli násilným střetům a přítomnosti zbraní.

Britská vláda uvedla, že spolupracuje s policií a kontrolními orgány na co nejpřísnějším postupu proti těmto trestným aktivitám. Policie v regionu West Midlands sdělila, že bude nadále reagovat na podněty týkající se prodeje drog a související kriminality. Místní úřady zároveň rozšiřují zásahy proti obchodům napojeným na organizovaný zločin.

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

