Britské důchodce zatkli na výletní plavbě, pašovali kokain za 30 milionů

11:00 , aktualizováno 11:00

Soud v portugalském Lisabonu poslal na osm let do vězení manžele z Velké Británie za pašování drog. Důchodcovský pár zadrželi s devíti kilogramy kokainu v zavazadlech na výletní lodi plující z Karibiku do Evropy. Hodnota drog by při pouličním prodeji dosáhla jednoho milionu liber, tedy v přepočtu téměř 30 milionů korun.