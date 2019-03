V newyorském přístavu zabavili celníci téměř 1500 kilogramů kokainu

7:13 , aktualizováno 7:13

Největší zásilku kokainu za poslední čtvrtstoletí zabavili americké úřady v nákladním přístavu mezi New Yorkem a Newarkem ve státě New Jersey. Více než 1 450 kilogramů drogy bylo ukryto v šedesáti balících a při pouličním prodeji by měla hodnotu až 77 milionů dolarů, v přepočtu 1,75 miliardy korun.