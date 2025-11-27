Podepište to, bez mírové dohody Rusko může zasáhnout Evropu, varují USA

Západní diplomaté, kteří se účastnili páteční schůzky s Driscollem, označili ruské posilování raketového arzenálu za znepokojivé. Podle nich Driscollovo varování rezonovalo, uvádí NYT.
Podle diplomatů byly implikace amerického poselství jasné: musí co nejdřív dojít k mírové dohodě, protože Rusové pomocí svého stoupajícího počtu raket mohou zasadit Ukrajině smrtící ránu a konflikt by se mohl rozšířit i mimo její hranice. Naopak po zastavení bojů by Rusové nijak nemohli ospravedlnit raketové a dronové útoky na jinou evropskou zemi.
„Tradičně by Spojené státy spíše kritizovaly Rusko za hromadění zbraní, než aby využily jeho zbrojní výrobu jako prostředek k prosazení mírové dohody, která je nevýhodná pro cíl ruské agrese,“ poznamenávají NYT. Driscoll, bývalý spolužák amerického viceprezidenta J. D. Vance, se snaží přimět Kyjev, aby přijal americkou mírovou dohodu, která vzbuzuje obavy Ukrajinců a Evropanů, protože přijímá ruské maximalistické nároky.
|
Dělá pro nás, nebo pro Kreml? Witkoff musí jít, žádají kongresmani. Trump ho hájí
Portál Politico tvrdí s odkazem na zákulisní jednání, že americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl evropským spojencům, že USA chtějí mírovou dohodu předtím, než budou souhlasit s nějakým bezpečnostními garancemi. Rubio argumentoval, že Trump vyjedná dlouhodobé záruky, které by Kyjevu zajistily pocit bezpečí. Politico poznamenává, že nejasné zprávy z USA Evropany matou.
„Prohráváte, bude hůř“
Stanice NBC News uvedla s odvoláním na své zdroje, že Driscoll řekl Ukrajincům, že čelí porážce, pokud budou pokračovat v bojích. Prohlásil, že Rusové stupňují své vzdušné útoky a mají schopnost bojovat donekonečna. Uvedl, že americký obranný průmysl není schopen dodat Kyjevu dostatek zbraní k ochraně infrastruktury a lidí.
|
Evropa se do mírového procesu zbytečně vměšuje, řekl Putinův poradce Ušakov
Driscoll v Kyjevě uvedl, že bude lepší, když Ukrajina přijme dohodu teď, než se její pozice zhorší. „Poselství v podstatě znělo: prohráváte,“ komentoval náměstkova slova jeden zdroj.
Ukrajinské letectvo hlásí postupný nárůst raketových útoků. Rusko loni na Ukrajinu vypálilo 2 061 řízených a balistických raket a letos se chystá vypálit ještě o něco více, tvrdí NYT. I při takovém tempu ale se Rusku daří díky zvýšené výrobě uchovávat zbraně do zásoby.
„Odpaly nedrží krok s produkcí,“ uvedl analytik z Univerzity v Oslu specializující se na rakety Fabian Hoffmann. Podle něj mohou Rusové střely schraňovat pro možný konflikt mimo Ukrajinu či pro zesílení tlaku na Kyjev.
|
Co Rusko udělá s vojáky po válce? Hrozba pro Evropu potrvá, varuje německý ministr
Hoffmann ale v reakci na Driscolla zdůrazňuje, že Rusové budou pokračovat v budování svého raketového arzenálu, i když válka skončí. „Pokud Rusové vyjdou z této války vítězně, mohou se v budoucnu cítit velmi odvážně a mít obrovské zásoby zbraní dlouhého doletu.“
Evropské výzvědné služby varují, že Rusko by mohlo zaútočit na NATO do pěti let. Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že Rusko může napadnout východní křídlo Severoatlantické aliance už v roce 2028.