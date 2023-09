Jeho dredy porušovaly dress code. Černošského žáka kvůli nim vyloučili ze školy

Sedmnáctiletý Darryl George, student střední školy Barbers Hill v Mont Belvieu, si poprvé trest odpykával minulý týden. Vedení školy uvedlo, že mu dredy sahaly pod obočí a ušní lalůčky, a porušovaly tak školní řád.

„Musel osm hodin sedět na stoličce v kabince,“ okomentovala jeho matka Darresha Georgeová způsob, jakým byl vyloučen. „To je velmi nepříjemné. Každý den, když přišel domů, říkal, že ho bolí záda,“ dodala. Trest, který trval pět dní, si její syn odbyl ve škole.

Ve stejném týdnu začal v Texasu platit zákon CROWN, který zakazuje rasovou diskriminaci na základě vlasů. Zákon celým zněním „Create a Respectful and Open World for Natural Hair“ mimo jiné zakazuje zaměstnavatelům a školám postihovat podřízené a žáky kvůli struktuře vlasů a účesům. Texas je jedním z 24 států, které verzi zákona přijaly. Tento případ by mohl nový zákon otestovat, píše americká CNN.

V Georgově rodině mají dredy všichni muži, a to už po několik generací. Účes pro ně má kulturní a náboženský význam, říká jeho matka. „V našich vlasech je naše síla, to jsou naše kořeny,“ uvedla Georgeová.

Dále sdělila, že si její syn dredy nechává narůst už téměř 10 let a rodina se nikdy nesetkala s odporem nebo stížnostmi, až nyní. Když si dredy nechá George rozpuštěné, visí mu nad rameny. Jeho matka nechápe, jak může porušovat pravidla oblékání, když má vlasy sepnuté.

„Dokonce jsem o zákonu CROWN diskutovala s ředitelem a jeho zástupkyní,“ sdělila. „Řekli, že se zákon nevztahuje na délku jeho vlasů,“ dodala Georgeová.

Kodex má žáky naučit respektovat autoritu

Podle příručky pro studenty je v Barbers Hill zakázáno, aby studentům mužského pohlaví sahaly vlasy pod obočí, ušní lalůčky nebo horní část límečku. Kromě toho musí být vlasy všech studentů čisté, upravené, rovnoměrné a nesmí mít nepřirozenou barvu. Uniformy škola nevyžaduje.

Advokátka rodiny Allie Bookerová, uvedla, že argument školy neobstojí, protože délka je považována za součást účesu, který je chráněn zákonem. „Budeme pokračovat v boji, protože nemůžete někomu říct, že účesy jsou chráněné, a pak být restriktivní. Pokud je styl chráněný, pak je chráněný,“ řekla.

Darresha Georgeová sdělila, že se její rodina odmítá přizpůsobit standardu, který stanovil někdo, kdo je neznalý. „Můj syn je upravený a jeho vlasy nikoho neruší při výuce,“ řekla. „Má to co do činění s faktem, že administrativa má předsudky vůči černošským účesům a černošské kultuře,“ dodala.

Škola svůj kodex hájí a tvrdí, že jeho zásady mají „naučit žáky upravovat se a dodržovat hygienu, vštípit jim kázeň, zabránit vyrušování, bezpečnostním rizikům a naučit je respektovat autority“.

Georgeova situace vyvolala solidaritu mladých černochů z celé země, kteří tvrdí, že se s diskriminačními pravidly a poznámkami dospělých o jejich vlasech dlouhodobě potýkají.