Za vyloupení drážďanské klenotnice si pětice pachatelů odsedí až šest let

Muži, kteří patří do nechvalně známého berlínského klanu Remmových odešli od soudu s tresty od čtyř let a čtyř měsíců do šesti let a tří měsíců. Jednoho soud osvobodil.

K vyloupení drážďanské barokní klenotnice Zelená klenba (Grünes Gewölbe) došlo v listopadu 2019.

Loupež Německo šokovala svou drzostí, neboť pachatelé se zmocnili předmětů mimořádného historického významu.

Šperky byly dlouho považovány za ztracené, neboť se předpokládalo, že lupiči drahé kameny vytrhali a cenné kovy roztavili. Zlom nastal loni v prosinci, kdy byla větší část šperků do Drážďan vrácena. Byl to výsledek dohody mezi obžalovanými, státním zastupitelstvím a soudem výměnou za nižší tresty.

Čtyři z obžalovaných se přiznali a pátý při procesu tvrdil, že sice ukradl nářadí použité při akci, spolupachatelem ale nebyl. Šestý pak měl alibi z berlínské pohotovosti, kde se v den činu nechal ošetřit. Proces se třemi obžalovanými soud vedl podle trestního zákoníku pro mladistvé.

Všech šest souzených mužů spojují příbuzenské vztahy v rámci rodiny Remmových, která je arabského původu. Tomuto klanu je přičítána řada kriminálních aktivit od drogových deliktů po loupeže, mimo jiné také krádež stokilogramové zlaté mince Big Maple Leaf z berlínského Bodeho muzea v roce 2017. Dva z obžalovaných v případu drážďanské klenotnice si v současnosti odpykávají několikaleté tresty za krádež této zlaté mince. Jedním z nich je Ahmed Remmo, kterého soud v úterý osvobodil.

Pachatelé se do drážďanského Rezidenčního zámku, ve kterém se klenotnice nachází, vloupali 25. listopadu 2019.

S pomocí sekyr rozbili vitrínu a odnesli šperky ze 17. a 18. století. Ukradli 21 šperků obsahujících 4 300 diamantů a briliantů a při loupeži způsobili také věcnou škodu ve výši přesahující milion eur (89 milionů Kč).