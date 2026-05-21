Kupující, který byl přítomen v aukční síni, se stal majitelem 14schodové konstrukce z oceli a nýtovaného plechu vysoké 2,75 metru a vážící 1,4 tuny. Schodiště pochází z roku 1889, kdy byla tato památka na Martově poli v západní části Paříže dokončena.
Vydražená částka je trojnásobek horní hranice odhadované hodnoty před prodejem, která se pohybovala mezi 120 tisíci až 150 tisíci eury.
„Když si koupíte kousek Eiffelovy věže, kupujete si kousek Paříže spolu se vší fantazií a symbolikou, kterou představuje,“ řekla Sabrina Dollaová, která je ředitelkou pro design ve stylu art deco v aukční síni Artcurial Paris. Právě tam se prodej uskutečnil.
|
Vzácný kus Eiffelovky je k mání. Zájemce potřebuje tučný obnos i dost místa
Před 43 lety bylo celkem 160 metrů schodišť rozebráno na menší části a prodáno. Dnes jsou na jejich místě výtahy, které dopravují návštěvníky mimo jiné na nejvyšší, 276 metrů vysokou vyhlídkovou plošinu.
Jedna část se v roce 2008 prodala soukromému kupci ze Spojených států za rekordních 550 tisíc eur.
Další, přibližně tři až devítimetrové kusy schodiště, jsou po celém světě. Například u sochy Svobody v New Yorku či v zahradách nadace Joši v japonské prefektuře Jamanaši, případně v soukromých zahraničních sbírkách.
|
Adrenalin nad Paříží. Na Eiffelově věži otevřeli visutý most pro turisty
Části Eiffelovy věže si také odnesli sportovci z letních olympijských her konaných mezi 26. červencem a 11. srpnem 2024 v Paříži. Uprostřed každé zlaté, stříbrné a bronzové medaile byl zapracován kovový plíšek ve tvaru šestiúhelníku, jenž pochází z dřívějších rekonstrukcí památky.
Konstrukce 330 metrů vysoké památky trvala dva roky, dva měsíce a čtyři dny a byla dokončena 31. března 1889. Od svého vzniku do roku 1930 byla nejvyšší stavbou světa. Jejím autorem je francouzský inženýr Gustav Eiffel (1832-1923).