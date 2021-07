Draží se nejslavnější zbraň Divokého západu. Zastřelili s ní Billyho the Kida

Očekává se, že zbraň se vydraží za dva až tři miliony dolarů (43 až 65 milionů korun). Šerif Patt Garrett s ní 21letého psance po několikaměsíčním pátrání zastřelil v roce 1881.

Billy the Kid byl na konci 19. století zločinec hledaný v Arizoně a v Novém Mexiku za vraždu osmi lidí. Poté, co na něj byla vypsána odměna 500 dolarů, ho začal pronásledovat šerif okrsku Lincoln Pat Garrett. Tomu se nejprve podařilo Kida zatknout a poté, co utekl z vězení, kde čekal na trest smrti za vraždu šerifa Bradyho, ho Garrett znovu vystopoval a 14. července zastřelil ze zálohy.



Armádní revolver Colt ráže .45 má výrobní číslo 22384 a vyrobili ho v roce 1876. Draží se spolu s notářsky potvrzeným dopisem. Píše se v něm, že poté, co Billy the Kid uprchl z vězení v Novém Mexiku, vydal se směrem k Fort Sumner, kde si předtím schoval zbraň. O ní pak řekl svému příteli Jesusu Silvovi.

Když Billyho the Kida Pat Garrett zastřelil, právě Silvu povolali k identifikaci jeho těla. Tentýž muž také vyrobil dřevěnou rakev a vyhloubil hrob, do kterého desperáta pochoval.



Po Garrettově smrti se zbraň dostala do vlastnictví jeho manželky, po mnoha dalších peripetiích skončila ve sbírce Jima a Theresy Earlových. Ti ji budovali nejméně padesát let. Jim Earle zemřel v roce 2019 a jeho rodina nyní cennou sbírku rozprodává.

Pistolník Billy the KId

Příběh si od té doby získal oblibu a zastoupení v populární kultuře, vznikly například filmy Pat Garrett a Billy Kid či Mladé pušky.

Revolver se vedle dalších sběratelských předmětů objeví na aukci v Los Angeles od 27. srpna. Bonhams nabídne i dvouhlavňovou brokovnici, se kterou Billy the Kid unikl ze soudní síně v Novém Mexiku.