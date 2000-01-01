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Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než sto domů a donutil stovky lidí k evakuaci. Hasiči s ohněm bojovali celou noc na sobotu, přičemž situaci jim komplikoval silný vítr i přerušení leteckého hašení. Podle svědků se plameny šířily „neuvěřitelně rychle“ a pohlcovaly jeden dům za druhým.
Autor: ČTK
Hasicí vrtulník shazuje vodu na oblast zahalenou hustým kouřem. Úřady upozornily, že po setmění musela letecká podpora skončit a zásah pokračoval pouze ze země.
Autor: Profimedia.cz
Vrtulník během dne podporoval hašení z výšky. Podle norských úřadů příčina vzniku požáru zatím není známá. Jde o nejničivější požár v Norsku za posledních sto let.
Autor: ČTK
Záchranáři a hasiči se snaží zastavit požár, který se podle svědků šířil „neuvěřitelně rychle“. Obyvatelé dostávali pokyny k okamžité evakuaci.
Autor: Reuters
„Mnoho lidí muselo prostě utéct. Nechali za sebou auta, telefony, peněženky i domácí zvířata,“ popsal pro britský bulvární deník The Sun svědek Anthony Kidd rychlost, s jakou se požár šířil obytnou čtvrtí.
Autor: Reuters
„Když jsem uviděl dům své dcery, už ho pohlcovaly plameny. Dnes z něj zůstalo jen spáleniště,“ uvedl pro server britské televize Sky News místní obyvatel Finn Roine.
Autor: Profimedia.cz
Do zásahu se zapojily stovky hasičů i příslušníků civilní obrany. Jejich cílem bylo zastavit postup ohně směrem k dalším obydlím.
Autor: Reuters
Mohutný sloup kouře byl viditelný na kilometry daleko. Silný vítr patřil mezi hlavní překážky, proč se hasičům nedařilo dostat oheň pod kontrolu.
Autor: ČTK
Požár se během noci přesunul z obytné zástavby do okolního lesa. Hasiči doufali, že očekávaný déšť pomůže zpomalit jeho další postup.
Autor: ČTK
Nad požářištěm se znovu objevil hasicí vrtulník. Úřady mezitím uvedly, že navzdory rozsahu požáru neevidují pohřešované ani oběti na životech.
Autor: ČTK
Plameny se přiblížily i k okolí místního kostela. Podle velitele zásahu se požár následně rozšířil do lesa a změnil se v rozsáhlý lesní požár postupující na jih.
Autor: Reuters
„Nejprve hořely tři bytové domy, pak jsme jen sledovali, jak plameny postupně pohlcují jednu řadu domů za druhou,“ dodal místní obyvatel Finn Roine pro Sky News.
Autor: Reuters