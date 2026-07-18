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KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
V Iráku přišel o život americký voják, v Jordánsku se našlo tělo
V Iráku přišel v sobotu o život americký voják, informovalo v neděli na X oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Na základně v Jordánsku se zase našly lidské pozůstatky a...
Bouřky lámaly stromy a ničily střechy, na Masters of Rock zrušili koncert
V souvislosti s odpoledními bouřkami na jihu Moravy evidují krajští hasiči celkem 55 událostí. Ve většině případů šlo o popadané stromy, nejvíce zásahů zaznamenali hasiči na Hodonínsku. Na Znojemsku...
Po zemětřesení v Peru je nejméně pět mrtvých a přes 20 zraněných
Nejméně pět mrtvých a přes 20 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle pět a půl, které v sobotu večer zasáhlo andskou oblast středního Peru. Zatím není jasné, kolik lidí se pohřešuje.
Na Smíchově se srazil autobus s motorkou, dva zranění
V pražské Strakonické ulici se v neděli večer srazil autobus s motorkou, na které jeli dva lidé. Řidič motocyklu i jeho spolujezdec utrpěli zranění a záchranáři je převezli do nemocnice.
Havlíček odletěl do Anglie. Podívá se na letecký veletrh a podepíše memorandum
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) odletěl na návštěvu Velké Británie. Na programu své téměř třídenní státní návštěvy má letecký veletrh ve Farnborough, kde bude mít zastoupení i Česká...
Rusko zasáhlo raketami tureckou loď s obilím, pět mrtvých, hlásí Ukrajinci
Ruské rakety zasáhly tureckou civilní nákladní loď s obilím, pět lidí zemřelo a dalších pět se pohřešuje. Osm členů posádky bylo přepraveno do nemocnice v Oděse, informovalo ukrajinské námořnictvo.
Izraelci vykupují letenky. Spekuluje se, že vláda před volbami uzavře nebe
Od naší spolupracovnice v Izraeli Letos se čeká, že zájem hlasovat bude vyšší než kdykoli předtím. Tyhle volby jsou považovány za klíčové, určí totiž, kam dál se bude stát ubírat. A kdo chce volit, musí být přítomen v Izraeli,...
Agenti ICE dostanou kamery na tělo. Úřady reagují na smrtelné zásahy
Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) budou nově muset všechny silniční kontroly nahrávat na alespoň jednu kameru umístěnou na těle. Americkým médiím to v neděli řekl zmocněnec amerického...
TikTok Shop zaplavují AI videa. Firmy hrozí, že tvůrcům obsahu odeberou provize
Videa vytvořená pomocí umělé inteligence zaplavují TikTok Shop a mění způsob, jakým tvůrci prodávají zboží. Zatímco někteří díky AI rychle zvyšují počet propagačních videí i své příjmy z provizí,...
iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník, nebo lékař
Falešní bankéři, zástupci investičních společností, falešní policisté nebo třeba láska přes internet s fiktivním válečným veteránem. Lidé jim posílají statisíce, někdy dokonce miliony. Jak na...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Dovolená s novým partnerem? Raději bez dětí. Mediátorka radí, jak zvládnout léto
Děti rozvedených rodičů zažívají v létě útrapy, dospělým se rozpadá stanovené střídání péče v pravidelných intervalech. Někteří bývalí partneři také odmítají dát souhlas s vycestováním do ciziny....
Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili
Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehčí zranění při tom utrpěli dva lidé. Tribuna se zhroutila v areálu sokolovny.