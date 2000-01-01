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Více než sto zničených domů, přes 400 evakuovaných lidí a požár, který se během několika minut rozšířil na celé sídliště. Očití svědci popisují katastrofu v norském Drammenu jako scénu z apokalypsy. „Bylo to hotové peklo. Celý svah byl v plamenech,“ vzpomíná jedna z obyvatelek. Hasiči uvedli, že k mimořádně rychlému šíření ohně přispěla souhra několika nepříznivých faktorů.
Autor: ČTK
„Dlouho bylo odtamtud slyšet štěkání psa. K tomu domu jsme se už nedostali, bylo příliš horko. Dnes už ten dům neexistuje. Bylo to opravdu velmi smutné,“ popisuje v rozhovoru s norským deníkem Dagbladet Kristin Nilsebråtenová na okamžik, který ji zasáhl nejvíce.
Autor: Profimedia.cz
Odborníci označili požár za jeden z nejhorších v moderních dějinách Norska a uvedli důvody, které situaci násobně zhoršily.
Autor: ČTK
Šíření plamenů napomohl strmý terén, silný vítr, dlouhodobě horké a suché počasí i hustá zástavba.
Autor: Profimedia.cz
Situaci navíc zhoršovala vyschlá vegetace včetně tújových živých plotů a také grily či plynové lahve umístěné před některými domy.
Autor: ČTK
Policie už má podle úřadujícího policejního ředitele v Drammenu Geira Oustorpa určitou představu o místě, kde požár vznikl, přesnou příčinu ale zatím nezná.
Autor: Profimedia.cz
Vyšetřovatelé už vyslechli několik svědků, technické ohledání místa však komplikují vysoké teploty a přetrvávající ohniska požáru. Policie proto zároveň vyzvala veřejnost, aby poskytla fotografie, videa nebo další informace, které by mohly pomoci objasnit okolnosti vzniku požáru.
Autor: ČTK
V sobotu večer navíc požár způsobil komplikace s mobilním připojením v části Drammenu. Podle norské telekomunikační společnosti Telia došlo k poškození optického kabelu, který zajišťoval spojení hlavní základnové stanice s dalšími vysílači.
Autor: Profimedia.cz
„Chtěla jsem dostat lidi ven. Bušili jsme na dveře, ale bylo tam takové horko, že jsem kolem nich nakonec musela jen proběhnout,“ popsala marnou snahu varovat obyvatele Kristin Nilsebråtenová.
Autor: Profimedia.cz
„Bylo to hotové peklo. Celý svah byl v plamenech. Bylo neuvěřitelné to sledovat,“ dodala Nilsebråtenová o pohledu na ničivý požár v Krokstadelvě, kde požár vypukl.
Autor: ČTK
„S hasiči jsem mluvila sedm minut. Za tu dobu se požár rozšířil na tři až čtyři byty. Šlo to neuvěřitelně rychle,“ uvedla Nilsebråtenová.
Autor: ČTK
Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska se nepodařilo dostat pod kontrolu ani v neděli. Ve městě tak hoří už třetí den, od momentu vzniku v rezidenční čtvrti Krokstadelva. Šíření ohně však podle policie už nehrozí. Na místě zasahovalo přibližně sto hasičů.
Autor: ČTK