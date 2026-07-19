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Hotové peklo, popelem lehlo 100 domů. Norští hasiči řekli, co situaci zhoršilo

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  16:41
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Více než sto zničených domů, přes 400 evakuovaných lidí a požár, který se během několika minut rozšířil na celé sídliště. Očití svědci popisují katastrofu v norském Drammenu jako scénu z apokalypsy. „Bylo to hotové peklo. Celý svah byl v plamenech,“ vzpomíná jedna z obyvatelek. Hasiči uvedli, že k mimořádně rychlému šíření ohně přispěla souhra několika nepříznivých faktorů.

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Témata: Drammen, Norsko, požár

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