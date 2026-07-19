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KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
Ryanair hlásí nečekaný propad zisků. Válka zdražila paliva a přiměla pasažéry váhat
Evropské aerolinky sčítají škody způsobené válkou s Íránem. Ryanair jako první z velkých dopravců zveřejnil, do jaké míry konflikt na Blízkém východě prodražuje jeho podnikání. Drahé palivo a váhaví...
Sedmý premiér za deset let. Británie musí získat zpět stabilitu, řekl Burnham
Britský král Karel III. pověřil nového šéfa labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády. Očekává se, že Burnham, který v premiérském křesle vystřídal Keira Starmera, svůj kabinet jmenuje odpoledne,...
Doživotí za vyvraždění rodiny. Od rozsudku nad Dahlgrenem uplynulo deset let
Přijali jej mezi sebe a on je za to brutálně zavraždil. Od odsouzení Kevina Dahlgrena na doživotí uplynulo deset let. Případ z května 2013, kdy mladík v Brně vyvraždil čtyřčlennou rodinu svých...
Bezprecedentní projev aktivismu, odmítla vláda verdikt soudu k Pavlovi a Ankaře
Ústavní soud podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO překročil své pravomoci při vydání předběžného opatření, že vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře....
Cesta k dosud ukrytým detailům. Vědci díky AI překonali limity optických přístrojů
I nejlepší mikroskopy a největší dalekohledy mají své limity. Pokud jsou dva zkoumané objekty příliš blízko sebe, jejich obraz splyne do jedné rozmazané skvrny. To komplikuje práci například...
Vláda jednomyslně podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách
Kabinet Andreje Babiše podpořil návrh na zákaz používání mobilních telefonů ve školách, který jako poslanecký návrh předložili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga.
Vláda schválila navýšení penze pracujícím důchodcům a lidem po osmdesátce
Zvýšení penzí pracujícím důchodcům i lidem po osmdesátce schválila vláda. Na sociální síti X to v průběhu jednání kabinetu oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Zastropování věku...
Napětí v Rusku roste, může změnit průběh voleb, předvídá estonská rozvědka
Rusko ve své válce na Ukrajině ztrácí až 1 400 vojáků denně, postup je minimální a naopak ukrajinským obráncům se daří osvobozovat okupovaná území. Kremlu navíc přímo před očima rychle vyrůstá možná...
Krutá množírna? Chovatelka ze Zbraslavi odmítá, že týrala psy. Několik jich nepřežilo
Pětiletý trest vězení navrhla státní zástupkyně Jana Murínová v obžalobě pro Věru Santos, která podle ní dlouhodobě chovala psy v nehygienických a krutých podmínkách. Zvířata podle žaloby...
V Číně po obřím sesuvu odstřelují balvany, největší byl velký jako dům
Záchranné týmy v jihozápadní Číně v pondělí s pomocí výbušnin odstřelily mohutné balvany bránící v přístupu ke 34 lidem, kteří jsou po sesuvu půdy pohřešováni už třetí den. Čína patří k zemím s...
Sebevraždám v metru zabrání nástupištní stěny. Zatím je instalovat nelze, říká DPP
Co deset dní zastaví provoz pražského metra sebevrah. Osmého července to bylo hned dvakrát. Časně ráno skočil člověk pod přijíždějící soupravu ve stanici Náměstí Míru, odpoledne další na Muzeu....
Prima sport ještě před spuštěním odvysílá domácí předkolo Sparty v Lize mistrů
Fotbaloví fanoušci budou moci na obrazovkách Primy sledovat cestu týmu AC Sparta Praha za účastí v Lize mistrů. Prima sport ještě před oficiálním startem totiž odvysílá přímý přenos domácího...