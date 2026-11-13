Po střetu s tankerem se v USA částečně potopila výletní loď plná lidí

K incidentu došlo po poledni místního času. Tanker Atlantic Asphalt plující pod vlajkou Marshallových ostrovů narazil do boku říční výletní lodi American Heritage. Výletní loď patřící společnosti American Cruise Lines v té době kotvila u mola nedaleko administrativní budovy přístavu Port of New Orleans. K nárazu došlo přibližně dvě hodiny poté, co loď připlula, a posádka zrovna zahajovala vylodění pasažérů.
Náraz způsobil výletní lodi těžké poškození. Plavidlo se převrátilo na bok a zůstalo částečně ponořené pod vodou.
Bezprostředně po srážce začal rozsáhlý zásah záchranných složek. Do operace se zapojil Hasičský sbor New Orleans, místní policie, přístavní policie Port NOLA a Americká pobřežní stráž.
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Podle zpráv záchranáři vytahovali několik lidí přímo z vody, kam po nárazu spadli nebo byli nuceni v záchranných vestách skočit. Posádky okolních plavidel podle prvních informací zachránily z řeky více než tucet osob. Evakuovaní lidé jsou shromažďováni v administrativní budově přístavu, kde jim zdravotníci poskytují nezbytnou péči.
Provozovatel výletní lodi potvrdil, že okamžitě zahájil evakuaci hostů i posádky a úzce spolupracuje s úřady. Mluvčí města New Orleans i vedení přístavu uvedli, že prioritou zůstává bezpečnost všech zúčastněných a incident se neustále vyvíjí. Počet zraněných osob ani přesná příčina srážky nebyly dosud oficiálně potvrzeny.
Na situaci reagoval také guvernér státu Louisiana Jeff Landry, který na sociálních sítích potvrdil, že je v úzkém kontaktu s bezpečnostními složkami a osobně zamířil na místo nehody. Z bezpečnostních důvodů byla v oblasti preventivně pozastavena také místní trajektová doprava.