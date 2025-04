Drahokam, jaký Rusko ještě nemělo. „Nové Slunce“ se opracovávalo přes dva roky

Drahokam byl nalezen na severozápadě arktickém regionu Jakutska, v oblasti Ebelyach, která je známá svými bohatými ložisky. V surové podobě vážil kolem 200 karátů a díky svému výjimečnému vzhledu je od počátku považován za raritu.

Na finální podobě kamene pracoval tým 15 odborníků více než 24 měsíců. Výsledkem je vybroušený diamant o hmotnosti přesahující 100 karátů. Podle vyjádření společnosti se jedná o „jeden z nejvýznamnějších událostí v oboru drahých kamenů v posledních letech.“

Firma, která za projektem stojí, patří k předním světovým producentům diamantů, a to jak z hlediska objemu těžby, tak z hlediska zásob. Její těžební aktivity jsou soustředěny převážně do východních oblastí Ruska a do regionu poblíž Severního ledového oceánu.

Na druhé straně čelí společnost od roku 2022 omezením ze strany Západu. Spojené státy, Evropská unie i další státy zavedly zákaz dovozu ruských diamantů, a to včetně těch, které byly později zpracovány mimo území Ruské federace.