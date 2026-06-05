Ridgway na YouTube nahrál první video před devatenácti lety. Dnes jeho skeče a záznamy všedních dnů sleduje přes čtyři miliony lidí. Koncem března světu oznámil, že bude otcem. „Přišlo to rychle,“ plakala štěstím manželka Ashley.
O dva měsíce později pár zveřejnil záznam slavnostního odhalení pohlaví dítěte, které naruší nečekaná zpráva. Potomek bude mít pravděpodobně Downův syndrom.
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V dalším videu Ridgway a Ashley čekají na výsledky genetického vyšetření. Na kameru čtou lékařskou zprávu, která potvrzuje existenci trizomie 21. chromozomu u jejich dítěte. „Vím, že je to pro naši komunitu traumatizující. Když máme konečné výsledky, promluvíme si s poradci,“ sděluje Ridgway, zatímco manželka vzlyká.
O týden později pár na Instagramu oznamuje umělé ukončení těhotenství.
„Vím, že někteří z vás budou zklamaní. My sami jsme zdrcení a hluboce traumatizovaní. Downův syndrom není požehnáním. Neuvědomil jsem si, jakou zátěž pro dítě a rodinu představuje,“ uvedl youtuber.
Někteří fanoušci rozhodnutí ostře odsuzují. Podle Ridgwaye pár obdržel výhrůžky smrtí. „Lidé říkají, že jsme vrahové,“ popsal influencer pro deník Los Angeles Times. Negativní reakce se objevily i v komentářích na YouTube. „Monetizovat oznámení o ukončení života vašeho nenarozeného dítěte je démonické,“ napsal jeden z uživatelů.
Downův syndrom představuje nejčastější vrozenou chromozomální anomálii. Po splynutí vajíčka a spermie v prvotní buňce zůstane chromozom navíc, při dalším dělení anomálie pokračuje. Osoby s Downovým syndromem tak mají v buňkách tři 21. chromozomy místo obvyklých dvou. Nadbytečná částice může za zdravotní omezení, jako jsou například srdeční vady.
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Podle amerického webu Healthline se v USA ročně narodí přibližně 6000 dětí s Downovým syndromem. Některé konzervativní americké státy se v minulosti pokusily těhotenský screening genetických abnormalit neúspěšně zakázat.
Poté, co Nejvyšší soud USA zrušil v roce 2022 federální právo na potrat, 13 států postupně interrupce zakázalo. Jižní Dakota, Arkansas a Tennessee ve svých zákonech specifikují, že kvůli Downovu syndromu těhotenství přerušit nelze. New Jersey, odkud Ridgway pochází, má naopak k interrupcím liberální přístup.
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V USA končí interrupcí 67 procent těhotenství s pozitivním testem na Downův syndrom, například na Islandu je to téměř sto procent. Podobné statistiky vykazuje Dánsko s 98 procenty. Na Islandu není testování povinné, ale podle vládního nařízení musí lékař ženu o možnosti screeningu informovat.