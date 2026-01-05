Maduro dokulhal k soudu. Může říct, zda se cítí nevinný, a uslyší, zda dostane kauci

Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
Co očekávat od prvního Madurova stání:
Dnešní předvedení venezuelského páru před soud bude nejspíš krátké, píše deník The New York Times (NYT). Očekává se, že Maduro i jeho žena odmítnou vinu a že soudce nařídí, aby byli nadále zadržováni.
Mohlo by trvat déle než rok, než se sejde porota, která posoudí důkazy proti nim, píše list. Madura v pondělí bude podle NYT zastupovat soudem přidělený právník David Wikstrom, který dlouhodobě působí jako obhájce v kriminálních případech v New Yorku.
V pozdější fázi procesu budou obžalovaní s vysokou pravděpodobností tvrdit, že jako hlavy státu mají imunitu před trestním stíháním v cizí zemi, uvedl americký právník a profesor Andrew Weissmann v rozhovoru s rádiem BBC Radio 4. Americká vláda podle něj nejspíš bude argumentovat tím, že Madura jako legitimního prezidenta neuznává.
Případ byl přidělen 92letému soudci Alvinu Hellersteinovi, kterého do funkce v roce 1998 nominoval a potvrdil tehdejší prezident Bill Clinton. Hellerstein podle stanice CNN v minulosti předsedal procesům týkajícím se terorismu a národní bezpečnosti, včetně případů souvisejících s teroristickými útoky z 11. září 2001.
Minulé léto před Hellersteinem přiznal vinu bývalý venezuelský generál a šéf vojenských zpravodajských služeb Hugo Carvajal Barrios, jenž byl v USA obviněn z narkoterorismu a pašování drog.
Na jaře loňského roku Hellerstein vydal rozhodnutí, které zakázalo administrativě prezidenta Donalda Trumpa používat zákon o znepřátelených cizincích k deportaci Venezuelanů do Salvadoru. Soudce tehdy kritizoval vládu za vyhošťování lidí do zahraniční věznice,kde podle něj měli jen slabou naději na řádný proces či návrat do USA.