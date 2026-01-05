Maduro dokulhal k soudu. Může říct, zda se cítí nevinný, a uslyší, zda dostane kauci

  17:50
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou v pondělí v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Manželský pár oblečený do vězeňského úboru doprovázeli ozbrojení agenti Agentury pro potírání narkotik (DEA). Maduro podle videozáběrů lehce kulhal.

Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.

Co očekávat od prvního Madurova stání:

  • Nejprve proběhne slyšení, v němž bude Maduro informován o obviněních vznesených proti němu a bude mu dána možnost se k věci vyjádřit. Tedy mimo jiné, zda se cítí nevinný.
  • Soudce se dále ujistí, že Madurovi byl přidělen obhájce.
  • Soudce pak zváží udělení kauce, která by mohla být i v milionech dolarů. Je nicméně kvůli hrozbě útěku nepravděpodobné, že by Madurovi byla udělena.
  • Nakonec soudce zřejmě stanoví harmonogram projednávání případu. Uvidí se, jak rychle se případ bude vyvíjet, kolik času budou mít strany na podání návrhů a případně i datum hlavního líčení.

Dnešní předvedení venezuelského páru před soud bude nejspíš krátké, píše deník The New York Times (NYT). Očekává se, že Maduro i jeho žena odmítnou vinu a že soudce nařídí, aby byli nadále zadržováni.

Mohlo by trvat déle než rok, než se sejde porota, která posoudí důkazy proti nim, píše list. Madura v pondělí bude podle NYT zastupovat soudem přidělený právník David Wikstrom, který dlouhodobě působí jako obhájce v kriminálních případech v New Yorku.

V pozdější fázi procesu budou obžalovaní s vysokou pravděpodobností tvrdit, že jako hlavy státu mají imunitu před trestním stíháním v cizí zemi, uvedl americký právník a profesor Andrew Weissmann v rozhovoru s rádiem BBC Radio 4. Americká vláda podle něj nejspíš bude argumentovat tím, že Madura jako legitimního prezidenta neuznává.

Peklo, jímž prošla známá jména. Madura odvezli k soudu z vězení plného násilí

Případ byl přidělen 92letému soudci Alvinu Hellersteinovi, kterého do funkce v roce 1998 nominoval a potvrdil tehdejší prezident Bill Clinton. Hellerstein podle stanice CNN v minulosti předsedal procesům týkajícím se terorismu a národní bezpečnosti, včetně případů souvisejících s teroristickými útoky z 11. září 2001.

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New Yorku. (5. ledna 2026)
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New Yorku. (5. ledna 2026)
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New Yorku. (5. ledna 2026)
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New Yorku. (5. ledna 2026)
Minulé léto před Hellersteinem přiznal vinu bývalý venezuelský generál a šéf vojenských zpravodajských služeb Hugo Carvajal Barrios, jenž byl v USA obviněn z narkoterorismu a pašování drog.

Na jaře loňského roku Hellerstein vydal rozhodnutí, které zakázalo administrativě prezidenta Donalda Trumpa používat zákon o znepřátelených cizincích k deportaci Venezuelanů do Salvadoru. Soudce tehdy kritizoval vládu za vyhošťování lidí do zahraniční věznice,kde podle něj měli jen slabou naději na řádný proces či návrat do USA.

