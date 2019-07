Víkend směr jih s dopravními komplikacemi. Zdržíte se ve všech směrech

Při cestě do Itálie si řidiči musí dávat pozor na hraničních přechodu Kufstein (dálnice A93). Probíhá na něm kontrola a redukce kamionové dopravy a pro kamiony je vyhrazen jen pravý jízdní pruh. Na místě se tvoří kolony kamionů i osobních vozidel v levém pruhu.

Komplikace při cestách na jih

Okolí Innsbrucku je pro turistickou i tranzitní dopravu zcela uzavřené. Radnice uzavřela objízdné trasy za vytíženou dálnici směrem do Itálie a Německa. Stavební práce komplikují provoz na cestě do Benátek nebo italského jaderského pobřeží. V Itálii se totiž do roku 2021 modernizuje dálnice A4 mezi městy Palmanova a Portogruaro a tak dochází k přetížení v obou směrech.

Sedmého července se jede Velká cena Moto GP na německém závodním okruhu v Sachsenringu. Dopravní komplikace způsobí příjezd fanoušků tímto směrem a jejich následný odjezd.

V Rakousku se kvůli stavebním pracím uzavře hlavní tah (silnice S3) směrem ze Znojma na Vídeň u města Hollabrunn. Uzavírka bude 6.7. od 10 hodin až do 7. 7. do 17 hodin. Objízdná trasa vede přes místní komunikace a bude hodně přetížená.

Ve Slovinsku již silničáři dostavěli posledních 15 kilometrů dálnice A4 mezi Ptují a hraničním přechodem Macelj s Chorvatskem. Stále ale probíhá demolice starých mýtných bran a ty budou na všech dálnicích až do konce července likvidovány. Ve Slovinsku se řidiči musejí připravit na případné omezení rychlosti a zúžení jízdních pruhů.

O očekávaných dopravních omezeních informovat BESIP. Více informací najdete zde. BESIP rovněž varuje před tragickými nehodami z únavy, nepozornosti či přecenění vlastních sil a schopností.