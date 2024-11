Vyšetřovatelé reagují na Trumpovo zvolení. Žádají soud o pozastavení odvolání

Agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty píše, že zvláštní vyšetřovatel Jack Smit se obrátil na soud, aby „toto odvolání pozastavil“ a umožnil vyšetřovatelům vyhodnotit, jaký dopad na tento případ bude mít Trumpův blížící se návrat do Bílého domu.

Trump byl obžalován z toho, že si v rozporu s předpisy po odchodu z prezidentského úřadu ponechal utajované dokumenty. Soudkyně ale letos v létě žalobu zamítla a odůvodnila to tím, že zvláštní vyšetřovatel Smith byl jmenován nezákonně. Vyšetřovatelé se proti jejímu rozsudku odvolali.

Nyní Smith a jeho kolegové požádali o čas do 2. prosince, aby mohli zvážit, jak dále postupovat v tomto případu. Agentura Reuters píše, že podobný odklad si zajistili i v další kauze týkající se údajné Trumpovy snahy zvrátit výsledek voleb z roku 2020.

Současná praxe amerického ministerstva spravedlnosti zakazuje stíhání úřadující hlavy státu. Deník The New York Times tento týden napsal, že zvláštní vyšetřovatel Smith hodlá do Trumpovy lednové inaugurace dokončit svou práci a rezignovat společně s dalšími členy svého týmu. Trump ještě před volbami avizoval, že by Smithe po návratu do čela Spojených států okamžitě zbavil funkce.