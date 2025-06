Podpisový automat známý jako autopen je mechanické zařízení, které slouží k replikaci podpisu podle podpisového vzoru. Američtí prezidenti tento přístroj používají po řadu desetiletí. Trump, jak americká média poznamenávají, opakovaně zpochybňuje platnost některých podpisů, za kterými podle něj stojí Bidenovi asistenti. Podpisy by tak zakrývaly to, co Trump označuje jako Bidenův kognitivní úpadek.

Trump v dokumentu uvádí, že prezident jako hlava výkonné moci má prostřednictvím podpisu obrovskou moc. „Stručně řečeno, národ je řízen prezidentskými podpisy,“ uvedl Trump.

Podle něj je stále očividnější, že v posledních měsících Bidenovi asistenti prezidentské podpisy zneužívali, aby zakrývali jeho kognitivní problémy.

„Budu jasný: Rozhodnutí během mého prezidentství jsem činil já. Já jsem rozhodoval o milostech, exekutivních nařízeních, legislativě a prohlášeních. Domněnka, že jsem tak nečinil, je směšná a nepravdivá,“ sdělil Biden v prohlášení, které vydal ve středu pozdě v noci místního času.

Dvaaosmdesátiletý Biden z klání o druhý prezidentský mandát odstoupil poté, co jeho výkony v předvolební kampani včetně debaty s Trumpem vyvolaly pochybnosti, zda je duševně dostatečně zdatný pro setrvání v Bílém domě. Trumpovi se tak nakonec postavila někdejší viceprezidentka Kamala Harrisová, kterou republikán v loňských volbách porazil.