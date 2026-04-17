Donbas Arena na pohledu z nebe stále působí jako nostalgická vzpomínka na fotbalové euro z roku 2012. Právě tady architekt španělské jízdy za titulem Xabi Alonso ve čtvrtfinále proti Francii vstřelil dvě branky.
Právě tady Sergio Ramos o čtyři dny později penaltovým dloubákem napodobil Antonína Panenku a zlomil odpor sveřepých Portugalců, kteří jako jediní od španělské mašiny nedostali gól ze hry.
„Qué injusticia! Jaká nespravedlnost!“ povzdechl si zlomený Cristiano Ronaldo, na něhož se při penaltách už vůbec nedostalo.
Dnes je Donbas Arena už léta opuštěná a domácí Šachtar hraje své zápasy ve lvovském exilu, v případě evropských pohárů dokonce až v Krakově. Pohled na jeho původní stadion připomínající skleněný létající talíř nyní nabídli piloti ukrajinského korpusu Azov.
„Piloti úderných bezpilotních letounů ničí ruskou logistiku hluboko v operační zóně. Drony drží pod kontrolou všechny logistické trasy v okolí Doněcka,“ pochlubila se slavná jednotka fungující dnes pod Národní gardou a přidala záběry úspěšných náletů na ruské cisterny a náklaďáky v okolí Doněcku.
Pro Rusy je to nepříjemná zpráva. Doněck totiž od nejbližších ukrajinských pozic leží přibližně šedesát kilometrů. To měl být relativně bezpečný týl, jenže dnes FPV drony s masivním klubkem optického vlákna dolétnou i sem. Prostředky radioelektronického boje se zarušit nedají.
„Není to tak dávno, co se tam okupanti cítili v naprostém bezpečí. Od nynějška však budou všechny vojenské cíle na silnicích kolem Doněcka ničeny. Okupanti už nemají žádné bezpečné zázemí. Schovat se a chránit je nemožné,“ varuje jednotka, která vznikla transformací z dobrovolnického praporu bránícího Mariupol.
Útočí i Rusové, takto dopadl jejich dron na Dnipro: