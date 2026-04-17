VIDEO: Ostří hoši z pluku Azov už útočí i v Doněcku. Loví ruské náklaďáky

  11:00
Rusové by měli zbystřit. Ukrajinské FPV drony totiž už dolétnou i do Doněcku, dvanáct let okupované metropole východní Ukrajiny. Piloti korpusu Azov se tu proletěli nad pustým fotbalovým stadionem a provedli několik útoků v ruském týlu. „Okupanti už nemají žádné bezpečné zázemí. Schovat se a chránit je nemožné,“ varují.

Donbas Arena na pohledu z nebe stále působí jako nostalgická vzpomínka na fotbalové euro z roku 2012. Právě tady architekt španělské jízdy za titulem Xabi Alonso ve čtvrtfinále proti Francii vstřelil dvě branky.

Právě tady Sergio Ramos o čtyři dny později penaltovým dloubákem napodobil Antonína Panenku a zlomil odpor sveřepých Portugalců, kteří jako jediní od španělské mašiny nedostali gól ze hry.

Donbas Arena po ostřelování (18. listopadu 2022)
Vedení Doněcké lidové republiky na počátku března Donbas Arenu znárodnilo. (5. května 2017)
Doněčtí separatisté v březnu 2017 Donbas Arenu znárodnili. (18. dubna 2017)
Prezident Šachtaru Doněck Rinat Achmetov slaví zisk ukrajinského titulu. (28. dubna 2013)
28 fotografií

„Qué injusticia! Jaká nespravedlnost!“ povzdechl si zlomený Cristiano Ronaldo, na něhož se při penaltách už vůbec nedostalo.

Dnes je Donbas Arena už léta opuštěná a domácí Šachtar hraje své zápasy ve lvovském exilu, v případě evropských pohárů dokonce až v Krakově. Pohled na jeho původní stadion připomínající skleněný létající talíř nyní nabídli piloti ukrajinského korpusu Azov.

„Piloti úderných bezpilotních letounů ničí ruskou logistiku hluboko v operační zóně. Drony drží pod kontrolou všechny logistické trasy v okolí Doněcka,“ pochlubila se slavná jednotka fungující dnes pod Národní gardou a přidala záběry úspěšných náletů na ruské cisterny a náklaďáky v okolí Doněcku.

Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (16. dubna 2026)
Ruský kamikaze dron Geran 2 čili šáhed útočí na kyjevské sídliště (16. dubna 2026)
Ukrajina. Nácvik evakuace z vlaku v případě ruského vzdušného útoku (15. dubna 2026)
Ukrajinští hasiči likvidují požár způsobený ruskými nálety na Sumy (15. dubna 2026)
Pro Rusy je to nepříjemná zpráva. Doněck totiž od nejbližších ukrajinských pozic leží přibližně šedesát kilometrů. To měl být relativně bezpečný týl, jenže dnes FPV drony s masivním klubkem optického vlákna dolétnou i sem. Prostředky radioelektronického boje se zarušit nedají.

„Není to tak dávno, co se tam okupanti cítili v naprostém bezpečí. Od nynějška však budou všechny vojenské cíle na silnicích kolem Doněcka ničeny. Okupanti už nemají žádné bezpečné zázemí. Schovat se a chránit je nemožné,“ varuje jednotka, která vznikla transformací z dobrovolnického praporu bránícího Mariupol.

Útočí i Rusové, takto dopadl jejich dron na Dnipro:

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Požár v přerovské Meoptě způsobil škody za 50 milionů. Nešlo o útok, uklidňuje firma

Požár přerovského podniku Meopta. Škoda je zhruba padesát milionů korun. (16....

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda 50 milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. „Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani...

17. dubna 2026  8:15,  aktualizováno  11:18

Otevírá se Dvorecký most. Uleví dopravě na jihu Prahy, auta na něj ale nesmí

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se otevírá Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Sledujte slavnostní okamžik živě na portálu iDNES.cz. V sobotu most začnou využívat pravidelné linky MHD, tedy...

17. dubna 2026,  aktualizováno  11:14

Při nočním požáru pekárny na Karvinsku se těžce popálil muž, zraněný je i hasič

Likvidace požáru v areálu pekárny v Horní Suché na Karvinsku. (16. dubna 2026)

Šestnáct hasičských jednotek bojovalo v noci na pátek s velkým požárem pekárenského provozu v Horní Suché na Karvinsku. Záchranářský vrtulník převážel těžce popáleného muže z pekárny, zranění utrpěl...

17. dubna 2026  11:12

Magnesia Litera 2026

Vyhlášení cen Magnesia Litera (24. dubna 2025)

Magnesia Litera je ocenění literárních děl, udělované každoročně od roku 2002 Sdružením Litera. Kromě hlavní ceny Kniha roku, porota oceňuje i prózu, poezii, knihu pro děti a mládež, literaturu faktu...

17. dubna 2026  11:07

Odešel, ale nezmizel. Na Potměšila vzpomínají Hřebejk, Kuklová i politici

Jan Potměšil

Odchod herce Jana Potměšila zasáhl nejen jeho kolegy z umělecké branže, soustrast vyjádřili také politici. Režisér Jan Hřebejk například vyzdvihl to, jak Potměšil celý život pomáhal ostatním, a...

17. dubna 2026  9:57,  aktualizováno  10:50

Metnar navrhl nového ředitele České pošty. Podnik byl loni v miliardové ztrátě

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby...

17. dubna 2026  10:40

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci projednávají návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu úředníků. Nahradí současný služební zákon. „Považujeme to za naprosté vykostění služebního zákona,“ řekla...

17. dubna 2026,  aktualizováno  10:30

Kreml mě vyslyšel. Ruská blogerka v slzách děkovala Peskovovi

Ruská unfluencerka pláče dojetím, odpověděl jí Peskov

Ruská blogerka Viktorie Boňová v novém videu poděkovala Kremlu za to, že „neignoroval“ její výzvu z předchozích dnů. V té se influencerka obrátila na prezidenta Vladimira Putina. „Zasáhlo mě, když...

17. dubna 2026  10:27

Před 15 lety se zrodil fenomén. Hra o trůny se nebála porušit základní pravidlo

Železný trůn obklopený dračími plameny. Hra o trůny, 8. série, 6. část.

Osm let vysílání neochvějně vrylo promyšlený svět s desítkami postav a rozmanitou historií do srdcí fanoušků. První díl seriálu Hra o trůny zveřejnila streamovací platforma HBO přesně před patnácti...

17. dubna 2026  10:26

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

17. dubna 2026  10:26

Řidič auta se při předjíždění střetl s náklaďákem, pomoc zavolal systém eCall

Nehoda nákladního a osobního auta zastavila provoz na silnici I/35. (16. dubna...

Hrozivě vypadající nehoda ve čtvrtek večer zastavila provoz na hlavním silničním tahu I/35 na Svitavsku mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. U Gruny se Škoda Octavia srazila při předjíždění s...

17. dubna 2026  10:17

Mohlo by Vás zajímat

