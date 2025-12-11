Busta stojí vedle památníku ruského vojáka Ivana Kokovina, který rovněž zahynul v bojích za separatistickou Doněckou lidovou republiku. Obě sochy jsou umístěny před doněckou školou číslo 115, která nyní nese jména obou padlých.
Na Glossově bustě je vyryt nápis: „Voják není profese, ale poslání. Pro toho, kdo bojuje za spravedlnost, není žádná země cizí.“ Text uzavírá věta v angličtině: „Ať jsou hrdinové oslavováni!“
Kulemzin na svém Telegramu zveřejnil fotografie ze slavnostního ceremoniálu a oba padlé označil za „hrdiny speciální vojenské operace“. O Glossovi napsal, že šlo o Američana, „který prokázal obětavost a statečnost v boji a pomohl zraněnému kamarádovi u Časiv Jaru“. Připomněl také, že jej ocenil i ruský prezident Vladimir Putin.
Syn náměstkyně šéfa CIA padl na Ukrajině, bojoval v ruských řadách
Putin udělil Glossovi posmrtně Řád za statečnost. V říjnu jej jeho rodině předal zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který s Kremlem jedná o možné mírové dohodě. Šéf Kremlu o Glossovi řekl, že byl „statečný muž“, který odvahu potvrdil svými skutky. „I když byl Američan, byl ruským vojákem,“ prohlásil.
Glossova rodina uvedla, že jedenadvacetiletý muž zemřel na Ukrajině v dubnu loňského roku. Podle přátel zastával protiamerické i protiizraelské postoje a často mluvil o kolapsu civilizace, chudobě či o konci západní dominance, kterou podle něj nahradí vzestup skupiny BRICS, zahrnující mimo jiné Rusko, Indii a Čínu.
Jeho otec Lary Gloss, bývalý příslušník amerického námořnictva a šéf společnosti Security Information Systems (SIS), která vyvíjí software pro americké ministerstvo obrany, uvedl, že rodina o synově zapojení do ruských vojenských operací netušila.