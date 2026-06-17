Zesměšňoval Putina a byl zastřelen. Vše ukazuje na politickou vraždu, soudí Tusk

Polští vyšetřovatelé původně v souvislosti s případem zadrželi dva běloruské občany. Tusk nicméně v úterý uvedl, že byli propuštěni. Úřady podle něj nemají žádné důkazy o tom, že by se na vraždě přímo podíleli.
„Všechno ukazuje na to, že šlo o politickou vraždu,“ řekl polský premiér na středečním tiskovém brífinku ve Varšavě.
„Musíme si ale počkat na důkazy nebo konkrétnější náznaky. Protože, pokud by tomu tak bylo, pokud by to bylo nařízeno Ruskem, šlo by o mezinárodně nanejvýš závažnou záležitost. Představovalo by to státní terorismus,“ prohlásil.
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Tusk zdůraznil, že orgány činné v trestním řízení stále shromažďují důkazy. „Případ je složitý. Pokud byl zapojen nájemný vrah, není bohužel snadné takovou osobu identifikovat,“ řekl premiér. Dodal, že polské úřady Skrepeckému nabídly ochranu, ten ale ji odmítl.
Umělec vytvořil nelichotivé portréty Putina, čečenského vůdce Ramzana Kadyrova a dalších vysoce postavených ruských představitelů. Jeden z nich zobrazuje Putina v náruči sovětského diktátora Josefa Stalina.
Ještě minulou neděli Skrepeckij na svém kanálu YouTube zveřejnil video, na němž je vidět, jak 12. června, v den svátku ruské suverenity, v Berlíně vyhazuje do koše ruskou vlajku.