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Zesměšňoval Putina a byl zastřelen. Vše ukazuje na politickou vraždu, soudí Tusk

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  17:18
Zabití ruského umělce známého pod pseudonymem Semjon Skrepeckij v Polsku nese znaky politické vraždy. Ve středu to řekl polský premiér Donald Tusk. Reagoval na pondělní vraždu výtvarníka, který kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina.Skrepecki. Umělec, vlastním jménem Robert Kuzovkov, byl zastřelen zblízka poblíž svého domu ve východopolském městě Biala Podlaska.

Polští vyšetřovatelé původně v souvislosti s případem zadrželi dva běloruské občany. Tusk nicméně v úterý uvedl, že byli propuštěni. Úřady podle něj nemají žádné důkazy o tom, že by se na vraždě přímo podíleli.

Ukázka z tvorby ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého
Polský premiér Donald Tusk (11. dubna 2026)
Ruský karikaturista Semjon Skrepeckij na protestní akci v Berlíně
Semjon Skrepeckij
42 fotografií

„Všechno ukazuje na to, že šlo o politickou vraždu,“ řekl polský premiér na středečním tiskovém brífinku ve Varšavě.

„Musíme si ale počkat na důkazy nebo konkrétnější náznaky. Protože, pokud by tomu tak bylo, pokud by to bylo nařízeno Ruskem, šlo by o mezinárodně nanejvýš závažnou záležitost. Představovalo by to státní terorismus,“ prohlásil.

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Tusk zdůraznil, že orgány činné v trestním řízení stále shromažďují důkazy. „Případ je složitý. Pokud byl zapojen nájemný vrah, není bohužel snadné takovou osobu identifikovat,“ řekl premiér. Dodal, že polské úřady Skrepeckému nabídly ochranu, ten ale ji odmítl.

Umělec vytvořil nelichotivé portréty Putina, čečenského vůdce Ramzana Kadyrova a dalších vysoce postavených ruských představitelů. Jeden z nich zobrazuje Putina v náruči sovětského diktátora Josefa Stalina.

Ještě minulou neděli Skrepeckij na svém kanálu YouTube zveřejnil video, na němž je vidět, jak 12. června, v den svátku ruské suverenity, v Berlíně vyhazuje do koše ruskou vlajku.

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