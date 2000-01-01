„Zrenovované“ zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu moc dlouho nevydrželo. Americký prezident Donald Trump s ním měl přitom velké plány; nákladnou rekonstrukcí hodlal předčit podobu z roku 1922. Po dvou a půl měsíčním snažení, kdy postupně přicházel jeden problém za druhým, ho ale nakonec nechal opět vypustit. Podívejte se se na vývoj v přiložené fotogalerii.
Autor: Profimedia.cz
Odsávací čerpadla uplynulé hodiny pracovala naplno. Trump v pondělí oznámil, že bylo dílo dokonáno a jezero vypuštěno.
Autor: Profimedia.cz
„Dnes jsme vypustili krásné zrcadlové jezero, abychom opravili škody, které před dvěma týdny způsobili vandalové,“ napsal v pondělí na své sociální síti Truth Social.
Autor: Reuters
Fotografie z ptačího pohledu ukazuje už napůl odhalené dno, vysoušecí práce se uskutečňovaly zejména o víkendu.
Autor: Profimedia.cz
Lidé sledovali další osud památky přes plot. Dál se nedostanou, oplocení nechal Trump vystavět před dvěma týdny poté, co z nastalých problémů obvinil vandaly.
Autor: Profimedia.cz
Nejméně sedm lidí bylo dokonce policií zatčeno kvůli podezření z poškození jezírka. Mezi nimi byl například také bývalý olympijský kanoista David Hearn, s kterým už proběhl soud. Vinu odmítl.
Autor: Reuters
A co vše se vlastně pokazilo? Trump nechal dno nádrže nejprve nabarvit na sytě modrou, která měla symbolicky odkazovat na jednu z barev americké vlajky.
Autor: ČTK
Po několika dnech se ale zbarvilo do úplně jiné barvy, kterou na americké trikolóře určitě nenajdete – a to do zelené. Vrátily se do něj totiž řasy, se kterými nedokázali údržbáři zatočit. Prezidentský úřad se rozhodl s nastalou komplikací vypořádat a nechal do vody nalít množství peroxidu vodíku.
Autor: Profimedia.cz
Poté se ale dostavil nový problém; barva se ze dna začala odlupovat a jednotlivé kusy začaly čouhat nad hladinu. Trump tvrdí, že jezírko poničili vandalové noži a agresivními chemikáliemi a pohrozil, že poškození památek může vést až k desetiletému odnětí svobody.
Autor: Reuters
Americký prezident Donald Trump přesto renovaci ještě v polovině června označil za velký úspěch. Projekt, který je zatím vyčíslen na necelých 14,2 milionu dolarů (297 milionů korun), ale zatím příliš vítězoslavně nepůsobí.
Autor: Profimedia.cz
Prezidentovy velké plány však ještě nekončí. „Brzy bude jezero znovu napuštěno a uvedeno do provozu,“ prohlásil Trump s tím, že by měli „podlí pomlouvači země“ za způsobené škody draze zaplatit.
Autor: AP
Vojáci Národní gardy stojí na stráži za oplocením kolem zrcadlového jezírka, zatímco kolem procházejí návštěvníci. (10. července 2026)
Autor: Reuters
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu stíhá jeden problém za druhým. Oplocené bylo už například 27. června 2026.
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Satelitní snímky zachycují jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu 10. června 2023 (nahoře) a 7. června 2026 (dole) po přemalování na modrou barvu, které nařídil prezident Donald Trump.
Autor: AFP / Satellite image (C)2026 Vantor / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026)
Autor: Profimedia.cz
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
A jak to celé začalo? Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026)
Autor: ČTK
Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu už i zezelenalo. (14. června 2026)
Autor: Profimedia.cz
Pracovníci čistí a připravují jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu v rámci renovace nařízené prezidentem Donaldem Trumpem před oslavami 250. výročí nezávislosti USA. (9. června 2026)
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Letecký pohled na jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu po jeho renovaci nařízené prezidentem Donaldem Trumpem. (11. června 2026)
Autor: Julia Demaree Nikhinson, AP
Bubliny stoupají z jezírka před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu během renovace nařízené prezidentem Donaldem Trumpem před oslavami 250. výročí nezávislosti USA. (9. června 2026)
Autor: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Jezírko před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu dostalo na pokyn prezidenta Donalda Trumpa novou modrou barvu před oslavami 250. výročí nezávislosti Spojených států. (11. června 2026)
Autor: Nathan Howard, Reuters