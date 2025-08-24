Co skrývá velká skvrna na Trumpově ruce? Opět se řeší prezidentovo zdraví

Zdravotní stav každého nejvyššího představitele země je pod drobnohledem veřejnosti. Obzvlášť to platí pro supervelmoci, která je zapojena do řady mezinárodních konfliktů a jejíž prezident je vrchní velitel zřejmě zatím stále nejmocnější armády světa.
Nedávné lékařské vyšetření u Trumpa odhalilo chronickou žilní nedostatečnost. Šéf Bílého domu byla pak o měsíc později, tedy v pátek, spatřen se silnou vrstvou podkladového krému na jeho pravé ruce.
Pozornost médií přitáhl Trump během návštěvy washingtonského muzea a když později toho dne, během akce věnované mistrovství světa ve fotbale v Oválné pracovně, držel levou ruku položenou na pravou. Buď, aby vrstvu make-upu skryl, nebo se držel za bolavé místo.
To může vzniknout při napíchnutí žíly, ať už kvůli nitrožilní aplikaci léku či živin, nebo naopak při odběru krve, kdy u seniorů vysokého věku je těžké „najít žílu“ na paži a proto se zasahuje na ruce. Poté se na ní rozšiřuje na dny i týdny výrazná podlitina.
Maskující vrstvu Trump nakonec odhalil, když už musel vstát. To vyvolalo řadu otázek u veřejnosti ohledně jeho zdravotního stavu. Tím spíš, že si vybral jako jednu z esových karet v předvolební kampani zdravotní stav svého podobně starého soupeře Joea Bidena.
V reakci na spekulace ohledně nedávných fotografií, na nichž je vidět, že má Trump na ruce modřiny, mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že „to odpovídá mírnému podráždění měkkých tkání způsobenému častým podáváním rukou a užíváním aspirinu, který je součástí standardní kardiovaskulární prevence“.
Není to poprvé, co tisková mluvčí zdůvodňuje Trumpovy modřiny „každodenním podáváním rukou“. V únoru vzbudila pozornost rovněž jeho pravá ruka, když se během setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem zdálo, že je pohmožděná.
V přiložené fotogalerii si lze povšimnout, že Trump podává ruku s dlaní obrácenou vzhůru, čímž si chrání hřbet ruky, který ho může bolet.
V dubnu Trump podstoupil pravidelné lékařské vyšetření. Prezidentův lékař Sean Barbabella tehdy prohlásil, že Trump je na tom přímo skvěle.
„Prezident Trump vykazuje vynikající kognitivní a fyzické zdraví a je plně způsobilý vykonávat povinnosti vrchního velitele a hlavy státu,“ napsal Barbabella ve zprávě.
Trumpovi je nyní 79 let a na konci svého druhého volebního období bude starší než Biden. To by z něj učinilo nejstaršího prezidenta Spojených států.
Nejstarším prezidentem, který nastoupil do úřadu poprvé, byl právě Joe Biden v roce 2021, ve věku 78 let a dvou měsíců.
24. února 2025