Trump zažaloval svého bývalého právníka Cohena. Vyzradil důvěrné informace

Donald Trump se stal před pár dny prvním exprezidentem USA obviněným v trestní kauze. Bývalý prezident, který se chce příští rok znovu ucházet o nejvyšší post v zemi, se minulý týden u soudu prohlásil za nevinného.

Nově podaná žaloba Cohena viní z porušení vztahu mezi advokátem a klientem tím, že právník o Trumpovi odhalil „důvěrné informace“ a „šířil nepravdy“ v knihách, podcastech a dalších mediálních vystoupeních. Jak poznamenala agentura Reuters, Cohen zatím na obvinění nereagoval.

Od chvíle, kdy Trump nastoupil v roce 2017 do úřadu, pracoval Cohen jako jeho osobní právník. Uvedl, že tehdy by „udělal všechno“, aby prezidenta ochránil. Jeho postoj se ale do roku 2019, kdy svědčil před výborem Kongresu, dramaticky změnil. „Stydím se, protože vím, co je pan Trump zač,“ řekl tehdy. „Je to rasista. Je to podvodník,“ dodal.

Cohen se při svém procesu v roce 2018 přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. Jedním z provinění bylo zaplacení úplatku za mlčení dvěma ženám, s nimiž měl ženatý Trump údajně sexuální poměr. Právník za to byl odsouzen ke třem letům vězení.

Donalda Trumpa prokuratura v New Yorku viní ze zfalšování desítek finančních záznamů v souvislosti s platbou pro údajnou milenku na vrcholu kampaně roku 2016. Prezident z let 2017 až 2021 kromě toho čelí vyšetřováním kvůli pokusům zasáhnout do schvalování výsledků posledních voleb a kvůli neoprávněnému držení utajených dokumentů po odchodu z Bílého domu.