Staví barikády a fotí se s turisty. Ve Washingtonu už hlídkuje Národní garda

Autor:
  8:16
Jak slíbil, tak udělal. Donald Trump začal s rozmisťováním vojáků americké Národní gardy po hlavním městě USA Washingtonu. Den poté, co předal kontrolu nad tamní policií do rukou federální vlády. První obrněná vozidla nahlašovali lidé v úterý večer. Krok se nelíbí demokratické starostce Muriel Bowserové, která ho popsala jako autoritářský tlak.
Národní garda hlídkuje ve Washingtonu, kam ji povolal americký prezident Donald...

Národní garda hlídkuje ve Washingtonu, kam ji povolal americký prezident Donald Trump. (12. srpna 2025) | foto: Reuters

Národní garda hlídkuje ve Washingtonu, kam ji povolal americký prezident Donald...
Národní garda hlídkuje ve Washingtonu, kam ji povolal americký prezident Donald...
Federální agenti a policisté hlídkují ve Washingtonu D.C. poté, co americký...
Federální agenti a policisté hlídkují ve Washingtonu D.C. poté, co americký...
10 fotografií

Vojáci v hlavním městě podle svědků začali stavět barikády před vládními budovami a fotí se s turisty.

Donald Trump vyslal vojska do hlavního města poté, co oznámil, že chce vymýtit kriminalitu a „zatočit“ s bezdomovectvím. Oficiální úřady podle BBC očekávají nasazení kolem 800 vojáků Národní gardy a k tomu na 500 federálních policistů.

Trump nasadí ve Washingtonu Národní gardu. Město chce zbavit bezdomovců

Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová krok Donalda Trumpa odsoudila. Uvedla, že zločin v jejím městě se kontrole nevymkl a poznamenala, že násilná kriminalita loni dosáhla nejnižší úrovně za více než tři desetiletí. Rozhodnutí popsala jako „autoritářský tlak“. I přes její nesouhlas podle agentury Reuters uvedla, že s federální vládou bude spolupracovat.

„Zaměřuji se na posílení federálních sil a na to, jak co nejlépe využít federální policisty, které máme k dispozici,“ řekl Bowserová po úterním setkání s americkou ministryní spravedlnosti Pam Bondiovou.

Trump velí k vyčištění ulic od bezdomovců, chce je přesunout do léčeben a nemocnic

Trump podobnými opatřeními pohrozil dalším velkým městům, jako je New York nebo Chicago. „Situace v Chicagu je katastrofální,“ uvedl v úterý. Dodal, že doufá, že se dívá i Los Angeles. Všechna ze zmíněných měst jsou pod správou starostů Demokratické strany.

Podle tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové federální agenti v pondělí večer zatkli ve Washingtonu dvacet tři lidí. Údajně mělo jít o vraždy, obchod s drogami či bezohlednou jízdu. „Tohle je teprve začátek,“ dodala.

Je to letos podruhé, co republikánský prezident nasadil vojáky do města s demokratickou vládou. V červnu vyslal jednotky Národní gardy do Los Angeles, bez souhlasu kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, aby podle svých slov „zabránil občanské válce.“ Armáda pak brutálně zasahovala proti obyvatelům, kteří protestovali proti imigračním raziím.

11. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Poslankyně ANO chtěla nechat zastřelit psa exmanželovy přítelkyně

Skryté nahrávky, na kterých figuruje poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková, odhalily další plánovanou mstu mířenou proti jejímu manželovi během vypjatého rozvodu. Opakovaně se na nich snažila...

13. srpna 2025  8:41

Startuje několikadenní vlna veder, může být až 37 stupňů

Startuje několikadenní vlna veder, kdy teploty výrazně překročí tropickou třicítku. Nejteplejším dnem letošního roku se podle meteorologů může stát pátek, to by místy teploty mohly dosáhnout až 37...

13. srpna 2025  8:16

Staví barikády a fotí se s turisty. Ve Washingtonu už hlídkuje Národní garda

Jak slíbil, tak udělal. Donald Trump začal s rozmisťováním vojáků americké Národní gardy po hlavním městě USA Washingtonu. Den poté, co předal kontrolu nad tamní policií do rukou federální vlády....

13. srpna 2025  8:16

RECENZE: Daroval jsem krev a plazmu, tak proč ne sperma? hlásí cyklus Sperminátoři

60 % Premium

Na jedné straně stojí Pavel, Jiří, Mitch, Pája a Jirka, na straně druhé Vlaďka, Sofie nebo Eliška s Kamilou. Ženy toužící po dítěti, muži nabízející oplodnění. Mnozí zdarma; jak na Nově v cyklu...

13. srpna 2025

Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikoval do pozdních nočních hodin provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po úterní deváté hodině...

12. srpna 2025  22:05,  aktualizováno  13.8 7:42

Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé

Podnět k prošetření chystají památkáři kvůli obřímu volebnímu billboardu koalice SPOLU na Moravském náměstí v Brně. Podle nich se rozměrem naprosto vymyká a narušuje veřejný prostor historického...

12. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  13.8 7:39

Při izraelském úderu v Gaze zahynuli čtyři novináři Al-Džazíry, upřesnila stanice

Při nedělním izraelském úderu na novinářský stan u nemocnice Šífa v Gaze zahynuli čtyři zaměstnanci televize Al-Džazíra včetně reportéra Anase Šarífa, nikoli pět, jak katarská stanice uváděla dříve....

13. srpna 2025  7:34

Čím dál víc Poláků si pořizuje zbraně. Zřejmě kvůli válce na Ukrajině

V Polsku roste od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zájem o vlastnictví zbraní. Tisíce lidí požádaly o příslušné povolení a stále více lidí vstupuje do sportovních střeleckých klubů nebo se...

13. srpna 2025  6:41

Incident v Jihočínském moři. Čína tvrdí, že u sporného území zahnala americkou loď

Čína tvrdí, že její lodě sledovaly a „zahnaly“ americký torpédoborec USS Higgins z vod u sporného útesu Scarborough v Jihočínském moři. Podle středečního prohlášení velitelství jižního okruhu čínské...

13. srpna 2025  6:29

Putin si telefonoval s Kimem, hovořili o válce na Ukrajině i vzájemných vztazích

Ruský prezident Vladimir Putin si v úterý telefonoval se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a informoval ho o plánovaných jednáních, která tento týden povede s americkým prezidentem Donaldem...

13. srpna 2025  6:15

Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i na Kefalonii

Evakuaci několika hotelů si vynutil lesní požár na řeckém ostrově Zakynthos. V úterý o tom informovala tamní média. Oheň se tam přiblížil k obydleným oblastem. Rozsáhlý oheň řádí i na dalším řeckém...

12. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  13.8 6:09

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.