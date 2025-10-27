Informaci sdělil 79letý šéf Bílého domu novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One při cestě do Japonska.
Trump se v lednu stal nejstarším člověkem, který byl inaugurován prezidentem Spojených států, a je druhou nejstarší osobou v úřadu prezidenta vůbec. Nejstarším úřadujícím prezidentem byl Trumpův předchůdce Joe Biden, který Bílý dům opustil v 82 letech.
Trumpův lékař tento měsíc oznámil, že prezident se těší výjimečně dobrému zdraví. „Trump zůstává ve výjimečném zdravotním stavu a vykazuje silnou kardiovaskulární, plicní, neurologickou a fyzickou výkonnost,“ uvedl ve zprávě prezidentův lékař Sean Barbabella. Uvedl také, že Trumpovo srdce je v kondici, jež zhruba odpovídá o 14 let mladšímu člověku.
Co skrývá velká skvrna na Trumpově ruce? Opět se řeší prezidentovo zdraví
Bílý dům v červenci oznámil, že Trump nedávno podstoupil vyšetření poté, co si všiml „mírného otoku“ kotníků a dolních končetin. Testy ukázaly, že Trump trpí chronickou žilní nedostatečností, což je poměrně časté onemocnění spojené se stárnutím, které vzniká, když chlopně uvnitř žil, jež pomáhají pumpovat krev proti gravitaci, postupně ztrácejí schopnost správně fungovat.
Bílý dům od oznámení této diagnózy podle Reuters zlehčuje obavy o prezidentovo zdraví a zároveň nesdělil, jak je Trumpova žilní nedostatečnost léčena.
Prezident mívá také modřiny na rukou, které tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová přisuzuje častému potřásání rukou s mnoha lidmi a aspirinu, který podle ní Trump užívá v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění.