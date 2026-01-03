Operaci Američané připravovali s předstihem a několikrát ji odložili. Šéf Bílého domu Donald Trump v rozhovoru pro Fox News uvedl, že armáda vyčkávala na meteorologické podmínky, které by zvýšily šanci na úspěch a snížily rizika pro zasahující jednotky.
Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří
Podle informací reportérky CBS News dostala americká armáda souhlas k pozemním úderům už před několika dny. Původní připravenost na akci měla být dokonce během vánočních svátků, avšak priority jinde a následně počasí vedly k odkladu. Zpravodajské zdroje hovoří o požadavku na menší oblačnost, která měla usnadnit koordinaci i přesné provedení vojenské operace.
Trump následně potvrdil, že rozhodující okno se otevřelo náhle. Akce byla podle jeho slov mimořádně organizovaná a uskutečnila se s cílem ochromit infrastrukturu v hlavním městě Caracas, aby se minimalizoval odpor a chaos. Zároveň zdůraznil, že přestože někteří američtí vojáci utrpěli zranění, zásah si nevyžádal žádné oběti na životech.
Brilantní operace, pochvaluje si Trump. Sesazení Madura naplánoval v letním sídle
Prezident avizoval, že detailní okolnosti zásahu ve Venezuele představí na tiskové konferenci plánované na 17:00 SEČ. Portál iDNES.cz ji nabídne živě.