K závadě došlo při cestě Trumpovy letky po skončení oficiální návštěvy Velké Británie na letiště Stansted, kde na prezidenta čekal jeho letoun Air Force One. Na letištní ploše v Lutonu, kde Trump musel nouzově přistát, byla také záchranka, napsal server BBC. Prezident podle Leavittové dorazil na letiště Stansted s asi 20minutovým zpožděním.
Trumpovy vrtulníky s názvy Marine One a Marine Two jsou speciálně upravená letadla známá jako „white tops“. Mají zabudované systémy protiraketové obrany a rušení radarů a elektroniku navrženou tak, aby odolala elektromagnetickému pulzu jaderného výbuchu. Kvůli bezpečnosti létá často Marine One ve skupině několika stejných vrtulníků, které slouží jako návnady.
Obvykle jej doprovází dvě nebo tři letadla Osprey MV-22 s naklápěcími rotory známými jako „green tops“, které kombinují schopnost vertikálního přistání vrtulníku s letovou rychlostí a účinností letadla. Letadla Osprey přepravují podpůrný personál, speciální jednotky a agenty tajné služby, kteří mají za úkol řešit jakékoli mimořádné situace během letu.
Trump teď využíval vrtulník Marine One k přemisťování mezi různými místy během své druhé státní návštěvy Velké Británie.
V úterý přiletěl pozdě v noci na letiště Stansted, odkud přejel do oficiálního sídla velvyslance USA v Británii Winfield House v centru Londýna. Následující den odletěl s manželkou Melánií do Windsorského hradu, kde se setkali s králem Karlem III. a královnou Camillou.
Ve čtvrtek přeletěl z Windsoru do Chequers, kde se zúčastnil diplomatických jednání s britským premiérem sirem Keirem Starmerem. Během společné tiskové konference se oba lídři zabývali celou řadou otázek, včetně Ukrajiny, Gazy a nelegální migrace.