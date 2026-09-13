Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Neútočte na ruskou ropu, škodíte tím celému světu, vyzval Trump Zelenského

Autor: ,
  17:39
Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem...

Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem Martinem v Dublinu. (12. září 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Britský premiér Andy Burnham a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...
Rusové čekají na benzin až tři hodiny. Krize nabývá znepokojivých rozměrů
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Moskvě. (16. června 2026)
Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
42 fotografií
Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Trump také prohlásil, že ukrajinské údery vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět. Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie v posledních měsících vedly k poklesu zásob pohonných hmot.

Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným ruským útokům na svou vlastní energetickou infrastrukturu, uvádí, že rafinerie jsou legitimními vojenskými cíli.

Ruské rafinerie zpracovávají nejméně ropy za jednadvacet let. Vláda škody tají

Průměrná cena nafty v USA, kterou využívají nákladní automobily, vlaky, lodě a zemědělská technika, ve čtvrtek poprvé překročila hranici šesti dolarů (125 Kč) za galon (3,8 litru), jak uvádí server GasBuddy sledující vývoj cen. Růst cen je jedním z témat před listopadovými kongresovými volbami, v nichž se očekávají ztráty Trumpových republikánů ve prospěch opozičních demokratů.

„Pan Zelenskyj musí udělat jednu věc: musí přestat ničit zásoby nafty v Rusku,“ řekl Trump novinářům během návštěvy turnaje Irish Open, který se koná na západě Irska na golfovém hřišti patřícím jeho rodině. „Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu,“ dodal.

Ruská krize nabývá obřích rozměrů. I u Moskvy už čekají na benzin tři hodiny

Trump, který od konce února vede konflikt s Íránem, což vedlo mimo jiné k výraznému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, také řekl, že za globální nedostatek paliva „nemůže Blízký východ, nýbrž to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou“.

Rusko podle předběžné vládní prognózy, do které nahlédla agentura Reuters, kvůli válce snížilo odhad produkce ropy pro letošní rok na nejnižší úroveň za posledních 17 let a revidovalo výhled vývozu paliv pro roky 2026 a 2027.

25. srpna 2026
Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Přímý přenos
Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Neútočte na ruskou ropu, škodíte tím celému světu, vyzval Trump Zelenského

Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem...

Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Trump také prohlásil, že ukrajinské údery vedou k nedostatku...

13. září 2026  17:39

Řada lidí umřela zbytečně. Velvyslankyně o zkáze ve Venezuele i drogových kartelech

Česká velvyslankyně v Kolumbii Lenka Pokorná

Katastrofální zemětřesení ve Venezuele odhalilo v plné síle důsledky desetiletí chátrajícího státu. Jak popisuje česká velvyslankyně v sousední Kolumbii Lenka Pokorná, záchranné složky nebyly na...

13. září 2026  17:31

Juchelka preferuje jednorázový příspěvek důchodcům. Nechce zatížit státní rozpočet

Ministr práce Aleš Juchelka dorazil na vládní jednání, kde se bude mimo jiné...

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) kvůli nižší zákonné lednové valorizaci penzí preferuje vyplacení mimořádného jednorázového příspěvku důchodcům. Valorizace podle něj momentálně...

13. září 2026  17:14

Zbraně, umělé vlasy a masážní křesla. Severní Korea roztáčí válečné miliardy

Premium
Severokorejský vůdce Kim Čong-un debatuje s pracovnicemi v termální lázni...

KLDR zažívá nečekaný spotřební boom luxusního zboží. Zisky z války, kyberútoků a exportu investuje režim do luxusních center i velkých vojenských projektů. Cílem je podle analytiků nasměrovat úspory...

13. září 2026

Z vysychajícího Kaspického moře se noří nové ostrovy. Obydleli je vlci a kanci

V Kaspickém moři se kvůli klesající hladině objevují nové ostrovy.

Nejméně dva nové ostrovy identifikovali vědci za poslední dva roky v Kaspickém moři. Hladina největšího jezera světa rychle klesá, což se projevuje dramatickými změnami krajiny v jeho severní,...

13. září 2026  16:29

Ruské drony na ukrajinsko-polské hranici vyplašily i Litvu. Vzlétly stíhačky NATO

Sledujeme online
ilustrační snímek

Rusko v neděli podniklo dronové útoky mimo jiné u ukrajinských hranic s Polskem a vtáhlo do události i Litvu. Zatímco na ukrajinské straně zasáhly bezpilotní stroje vlak, čerpací stanici a další cíle...

13. září 2026  9:30,  aktualizováno  16:08

Čím Zelenskyj Poláky tak urazil a co ještě Ukrajincům nemohou zapomenout

Lidé protestují ve Varšavě proti nenávisti namířené vůči Ukrajincům. (19....

Ukrajinsko-polské vztahy, které na začátku ruské invaze platily za vzor solidarity, procházejí krizí. Rostoucí napětí mezi Varšavou a Kyjevem doprovází nejen ostrá politická rétorika, ale v poslední...

13. září 2026  16:07

Spolupráce s ANO v Praze po volbách? Kupka ani Rakušan ji nevyloučili

Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík a předseda Občanských demokratů...

Povolební spolupráci svých stran s hnutím ANO v Praze zcela nevyloučili předseda ODS Martin Kupka ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan, i když by oba preferovali spolupráci ODS a STAN. Vyplývá to z jejich...

13. září 2026  15:57

Auta se srazila na Karlovarsku. Uzavřená je silnice mezi Bočí a Stráží nad Ohří

Nehoda u Boče na Karlovarsku. (13. září 2026)

Nehoda dvou osobních aut v neděli před 14:30 zcela uzavřela silnici mezi Bočí a Stráží nad Ohří na Karlovarsku. Havárie se obešla bez vážnějších zranění.

13. září 2026  15:47

Ministr Juchelka podpoří návrat karenční doby. Babišova vláda ji před lety zrušila

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31....

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) podpoří návrat takzvané karenční doby, který chtějí navrhnout koaliční Motoristé. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem řekl, že zrušení proplácení...

13. září 2026  15:36

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Macinku pozvali na schůzku prezidenta s premiérem. Neví, jestli se zúčastní

Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil za ministryní financí Alenou...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) byl pozvaný na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO). Macinka to dnes řekl České televizi.

13. září 2026  15:10

Pod Gerlachovským štítem zemřel polský turista. Pád nahlásil náhodný svědek

Ilustrační snímek. Slovenská Horská záchranná služba.

Na slovenské straně Vysokých Tater v neděli při pádu ze strmého srázu pod Gerlachovským štítem přišel o život 36letý polský turista. Jeho 40letý společník nebyl schopen sám sestoupit do údolí, a tak...

13. září 2026  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet