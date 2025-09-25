ANALÝZA: Trump mění postoj a staví se po bok Ukrajiny, klíčové však budou činy

Premium

Fotogalerie 16

Prezident USA Trump se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským během jednání OSN v New Yorku. (23. září 2025) | foto: Alexander DragoReuters

Ladislav Kryzánek
Takže Volodymyr Zelenskyj má najednou v talonu „krásné“ karty a z prezidenta Donalda Trumpa se stal vášnivý stoupenec Ukrajiny? Kdo poslouchal úterní Trumpův projev v OSN a přečetl si jeho následná vyjádření na síti, mohl takového dojmu nabýt. Evropany a Kyjev rétorický obrat naladil. Prezident USA ale musí ukázat i činy.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Alespoň na první pohled to vypadá, že Donald Trump zásadně změnil názor na válku na Ukrajině. A klidně to tak může být – ruský vládce ho svojí neústupností frustruje už delší dobu. Trump teď říká, že Kyjev s podporou EU a NATO docela dobře může všechna ztracená území zase na Rusech dobýt zpátky a podmínečně slibuje přitvrzení vůči Vladimiru Putinovi. Evropany vybízí, aby při dalších ruských provokacích neváhali a ruská letadla bez milosti sestřelovali.

Až dosud Trump tlačil k ústupkům spíše Ukrajinu, k Putinovi přistupoval shovívavě a dával najevo, že docela chápe jeho pohnutky, proč se do krvavé invaze do suverénní země vůbec pustil. Ten obrat bije do očí, je ohromující i na Trumpovy poměry. Pokud to ovšem není jen další z jeho pověstných pokusných balonků, na které vzápětí zapomene.

Naštěstí, ale také bohužel pro nás, to, co Trump říká v pondělí, není to, co bude platit v úterý.

Spojenec francouzského prezidenta Emmanuela Macrona

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Po konci těžby se o krajinu postarají člověk i příroda, tvrdí šéf těžařů

Krajinu pod Krušnými horami, která desítky let sloužila jako dárce energie pro Česko, čeká změna. Odklon od hnědého uhlí v energetice přinese zavírání povrchových lomů. Ze skupiny Sev.en Česká...

25. září 2025

Akcelerační zóny nebo byty z peněz pro NATO. Strany představily řešení krize bydlení

Premium

Nedostupnost bydlení jako hlavní společenský problém vyburcovala před volbami politiky z celého stranického spektra k chrlení nejrůznějších nápadů. Řada z nich by přitom ještě před několika roky...

25. září 2025

ANALÝZA: Trump mění postoj a staví se po bok Ukrajiny, klíčové však budou činy

Premium

Takže Volodymyr Zelenskyj má najednou v talonu „krásné“ karty a z prezidenta Donalda Trumpa se stal vášnivý stoupenec Ukrajiny? Kdo poslouchal úterní Trumpův projev v OSN a přečetl si jeho následná...

25. září 2025

Nové nemocnice i pro lidi s alzheimerem. Přibývá lůžek následné péče a domovů

Premium

Česku chybějí tisíce sociálních lůžek pro seniory se zvláštními potřebami. Podle odhadů má až 180 tisíc lidí demenci, do roku 2050 se má jejich počet zdvojnásobit. Většina trpí Alzheimerovou...

25. září 2025

Cíl je třetí místo a vláda bez extremistů, Babiše i Stanjury, říká Hřib

Piráti po loňském odchodu z vlády zvrátili dlouho klesající preference a podle průzkumů se aktuálně přetahují se Starosty o čtvrté místo. Ve volbách však podle předsedy Zdeňka Hřiba cílí ještě výš....

25. září 2025

Rakousko prosadilo přísnější podmínky pro legální držení zbraní

Rakouská vláda ve středu schválili zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Změny zahrnují zvýšení minimálního věku pro vlastnictví zbraně, důkladnější testování psychologické způsobilosti nebo lepší...

24. září 2025  22:58

Sypu si hlavu popelem, slyšela Decroix od politika, který ji vulgárně urážel na sítích

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix se osobně setkala s mužem, který ji pod falešným uživatelským jménem vulgárně urážel pod jejími příspěvky na sociální síti Facebook. Z anonyma se později vyklubal...

24. září 2025  22:56

Rada Evropy varovala Slovensko před diskriminací na základě pohlaví

Zakotvení striktně binárního chápání pohlaví ve slovenské ústavě by nemělo vést k ospravedlnění diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity, vzkázali Slovensku odborníci na...

24. září 2025  22:30

Velká Británie po dohodě s Francií přijala na své území první migranty

Velká Británie přijala na základě dohody s Francií první migranty, uvedl ve středu podle agentury AFP vládní zdroj. Přesný den příjezdu přes Lamanšský průliv ani jejich národnost neupřesnil. Podle...

24. září 2025  22:11

Rubio se v New Yorku setkal s Lavrovem. Zastavte zabíjení, apeloval

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem a vyzval jej k ukončení zabíjení na Ukrajině. Šlo o...

24. září 2025  20:31,  aktualizováno  21:58

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Ficova vláda prosadila nový konsolidační balíček. Odnesou to hlavně živnostníci

Slovenský parlament ve středu schválil nový konsolidační balíček vlády premiéra Roberta Fica, který má příští rok přinést do státní kasy zhruba 1,4 miliardy eur (34 miliard Kč). Plán na ozdravení...

24. září 2025  21:35

Do Sýrie se od pádu Asada vrátil milion uprchlíků, doufají v přeměnu země

Od pádu autoritářského režimu syrského prezidenta Bašára Asada, jehož loni začátkem prosince svrhly skupiny místních povstalců, se do Sýrie vrátil milion syrských uprchlíků. Uvedl to Úřad vysokého...

24. září 2025  21:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.