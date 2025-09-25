Alespoň na první pohled to vypadá, že Donald Trump zásadně změnil názor na válku na Ukrajině. A klidně to tak může být – ruský vládce ho svojí neústupností frustruje už delší dobu. Trump teď říká, že Kyjev s podporou EU a NATO docela dobře může všechna ztracená území zase na Rusech dobýt zpátky a podmínečně slibuje přitvrzení vůči Vladimiru Putinovi. Evropany vybízí, aby při dalších ruských provokacích neváhali a ruská letadla bez milosti sestřelovali.
Až dosud Trump tlačil k ústupkům spíše Ukrajinu, k Putinovi přistupoval shovívavě a dával najevo, že docela chápe jeho pohnutky, proč se do krvavé invaze do suverénní země vůbec pustil. Ten obrat bije do očí, je ohromující i na Trumpovy poměry. Pokud to ovšem není jen další z jeho pověstných pokusných balonků, na které vzápětí zapomene.
Naštěstí, ale také bohužel pro nás, to, co Trump říká v pondělí, není to, co bude platit v úterý.