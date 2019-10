Bojí se i prezidenti. Kdo bude mít kuráž volat příště Bílý dům?

, aktualizováno

Jak se američtí demokraté s­ vyšetřováním telefonátu Donalda Trumpa do Kyjeva rozmáchli až k impeachmentu, začala jim být Ukrajina malá. Telefonáty bývají velmi důležitým jazýčkem na vahách. V Bílém domě to začalo aférou Watergate. Pro prezidenty to bude v budoucnu složitější.