ANALÝZA: Tři důvody proč to Trump nezabalí. I když dávno ví, jak volby dopadly

Dnes jsou to už tři týdny, co Američané odvolili, ale Trump nebyl schopen dodat jediný zásadní případ volebních podvodů, který by podpořil jeho tvrzení, že „volby byly ukradeny, byly stoprocentně zfalšované, a každý to ví“.



Jestliže to každý ví, je divné, že největším objevem bylo asi pět tisíc nezapočítaných hlasů v Georgii. Z nich šly pro něj dvě třetiny, jen pírko, které Bidenovu výhru nepřevážilo.



Trumpův tým podává proti výsledkům a státům žaloby, a když je soudy zamítnou, odvolává se. Má na to právo a nijak nepodrývá demokracii bez ohledu na to, co tvrdí média. Je tady ale jiný problém: protože nemá nic v ruce, blíží se k bodu, kdy už s tím začne být trapný.