Od naší spolupracovnice v USA - Byla to náročná volební noc. Nikdo z naší ulice nešel spát, světla v oknech začala zhasínat až kolem čtvrté ráno, kdy bylo jasné, že se po čtyřech letech do Bílého domu opět vrátí Donald Trump. Můj soused Robert dokonce pořádal během volební noci velkou párty a vzal si na to dva dny dovolené.