Putin pochválil Trumpovo úsilí a mluví o nových odzbrojovacích dohodách

Autor: ,
  15:11
Rusko a Spojené státy by se mohly dohodnout na nových odzbrojovacích smlouvách, pokud se podaří ukončit konflikt na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin na poradě před páteční schůzkou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce.
Ruský prezident Vladimir Putin (12. srpna 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin (12. srpna 2025) | foto: AP

Tradiční ruské Matriošky, které zobrazují amerického prezidenta Donalda Trumpa...
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin na...
Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff přicestoval do...
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...
24 fotografií

Americká administrativa podle Putina vynakládá „docela energické a upřímné úsilí“ o ukončení bojů na Ukrajině a dosažení dohod odpovídajících zájmům všech zúčastněných stran.

Ukončení války vytvoří podmínky pro dlouhodobý mír v Evropě a také na celém světě, „pokud v dalších fázích dosáhneme dohod o kontrole nad strategickými útočnými zbraněmi“, prohlásil šéf Kremlu, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi lety vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Nerosty z Aljašky, Ukrajina jako Palestina. S čím jedou Trump a Putin na jednání

V únoru příštího roku má vypršet dohoda Nový START, kterou americký a ruský prezident podepsali v roce 2010 v Praze a která je poslední zbývající dohodou o snižování počtu jaderných zbraní mezi dvěma největšími jadernými mocnostmi.

Stanoví, že Rusko a Spojené státy nesmí rozmístit více než 1550 strategických jaderných hlavic na 700 mezikontinentálních balistických střelách, ponorkách a bombardérech. Trump se ještě minulý měsíc vyjádřil v tom smyslu, že chce zachovat omezení strategických jaderných zbraní USA a Ruska, jak je stanovuje smlouva.

Trump bude s Putinem jednat mezi čtyřma očima. Kreml zveřejnil detaily summitu

Páteční americko-ruský summit prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce začne v 11:30 místního času (21:30 SELČ) schůzkou obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Uvedl to ve čtvrtek Putinův poradce Jurij Ušakov. Hlavním bodem jednání bude „ukrajinská krize“, tedy válka, kterou Putin rozpoutal proti sousední zemi před více než třemi lety.

Po setkání mezi čtyřma očima má podle Ušakova následovat jednání delegací. Na ruské straně budou kromě Ušakova také ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev. Složení americké delegace je podle poradce také známé, ale informovat o něm má Washington.

Doufáme, že uspěje, sdílí naše pohledy, řekl Merz po hovoru lídrů s Trumpem

Délka jednání podle Ušakova nebyla stanovena, bude to záviset na vůdcích obou zemí. Putin a Trump mají podle poradce jednat také o americko-ruské hospodářské spolupráci a o problémech globální bezpečnosti.

Na úvod jednání Trump a Putin řeknou „několik slov“ před novináři a po summitu uspořádají společnou tiskovou konferenci, dodal ruský poradce.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku dnes uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky se při nehodě zranil a zůstal zaklíněný pod návěsem. Na...

14. srpna 2025  11:20,  aktualizováno  15:20

Na polygonu BMW u Sokolova shořel testovací vůz. První takový incident, říká firma

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek po poledni u požáru testovacího auta na polygonu automobilky BMW u Dolních Niv na Sokolovsku. Byl to první incident podobného typu v tomto testovacím...

14. srpna 2025  15:16

Češi známkovali vládní úřady. Na chvostu je ministerstvo poznamenané skandálem

Průzkum agentury CVVM zjišťoval, jak Češi hodnotí činnost vládních úřadů. Nejlépe dopadla Kancelář prezidenta republiky a ministerstvo kultury. Naopak nejhorší známky respondenti dali resortům...

14. srpna 2025  15:12

Putin pochválil Trumpovo úsilí a mluví o nových odzbrojovacích dohodách

Rusko a Spojené státy by se mohly dohodnout na nových odzbrojovacích smlouvách, pokud se podaří ukončit konflikt na Ukrajině, uvedl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin na poradě před páteční...

14. srpna 2025  15:11

Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti

Odhadovaná škoda po středečním požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku je 40 milionů korun. Příčina zatím není známá. K rozsáhlému požáru historické pily hasiči vyrazili ve středu krátce po...

14. srpna 2025  9:44,  aktualizováno  15:01

Nerosty z Aljašky, Ukrajina jako Palestina. S čím jedou Trump a Putin na jednání

Premium

Americký prezident Donald Trump hodlá údajně zabezpečit příměří na Ukrajině různými ústupky svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi. Ten by mohl získat přístup k nerostným zdrojům jak na Ukrajině,...

14. srpna 2025

Aerolinky nesmí vyhodit letušku, která má strach létat. Britský soud se jedné zastal

Zkušená letuška Jennifer Cliffordová pracovala pro aerolinky British Airways téměř čtyřicet let. Vždy byla spolehlivá a zodpovědná, létání jí nedělalo problém a práce ji bavila. Až do pandemie....

14. srpna 2025  14:57

Cizinci v sajdkáře havarovali při projížďce na Rokycansku, oba jsou zranění

Motocykl s postranním vozíkem, takzvaná sajdkára, havaroval ve čtvrtek u Chlumu na Rokycansku. Cizinci, kteří si do regionu přijeli užít hezkého počasí, skončili v plzeňské nemocnici.

14. srpna 2025  14:42

Los Emil je zpět v Česku a bojuje s vedrem. Musí do vody, míní zoolog

Los Emil se ze Slovenska vrátil zpět do Česka. Podle fotek na sociálních sítích se procházel moravskými Sudoměřicemi na Hodonínsku, kde vrcholí vlna tropických veder. Podle zoologa Jana Mokrého ale...

14. srpna 2025  14:40

Útok na Slováky v Srbsku se přelil do Bratislavy. Fico nekoná, vadí opozici

Zastat se, anebo se nezastat napadené národnostní menšiny v cizí zemi? Právě tato otázka rozděluje slovenské politiky. Vztahuje se k incidentu v srbské obci, kde přívrženci prezidenta Aleksandara...

14. srpna 2025  14:37

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

Prodeje zmrzlin se po částečném ochlazení poptávky v červenci opět zvedají, v mezitýdenním srovnání nárůst dosahuje i desítek procent. Návrat veder ukazuje také zvýšený zájem o výrobníky ledu.

14. srpna 2025  14:23

Muž nechal v autě klíčky, chtěla mu s ním ujet opilá žena. Nabourala do plotu

Náraz do plotu ukončil ve středu po šesté hodině večerní jízdu pětadvacetileté opilé ženy, která chtěla zneužít zaváhání majitele osobního vozidla. Ten totiž v zaparkovaném autě ve Valči na Třebíčsku...

14. srpna 2025  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.