Osm platů za okamžitou výpověď. Jak chce Trump vládě ušetřit 100 miliard dolarů

Ti, kteří dobrovolně opustí svá místa, nebudou do 30. září muset fyzicky docházet na pracoviště a podle interpretace řady médií dostanou peníze odpovídající zhruba osmi měsíčním platům. Podmínkou však je, že se pracovníci musí rozhodnout do 6. února, tedy do příštího týdne. Nabídka se týká téměř všech civilních federálních pracovníků s výjimkou těch, jejichž práce souvisí s imigrací, národní bezpečností a poštou.

„Pokud v rámci tohoto programu podáte výpověď, zůstanou vám zachovány všechny mzdové nároky a výhody bez ohledu na vaše denní pracovní vytížení a budete osvobozeni od všech platných požadavků na docházku na pracoviště až do 30. září 2025 (nebo dříve, pokud se rozhodnete výpověď z jakéhokoli důvodu urychlit),“ stojí v e-mailu.

V doprovodných pokynech se uvádí, že „zaměstnancům, kteří přijmou odloženou výpověď, by měla být neprodleně převedena práce nebo zrušena pozice a měli by dostat placené volno do konce termínu odložené výpovědi (zpravidla do 30. září 2025, pokud si zaměstnanec nezvolí dřívější datum)“.

V e-mailu federálním pracovníkům se uvádí, aby v případě zájmu odpověděli z pracovního účtu a napsali do odpovědi „odcházím“ a také, že nová administrativa očekává „efektivnější a flexibilnější pracovní sílu.“

Zatímco armáda a některé agentury pravděpodobně zvýší počet svých zaměstnanců, většina úřadů bude zřejmě zredukována prostřednictvím restrukturalizace a propouštění, uvedl dále e-mail a varoval, že federálním zaměstnancům nelze zaručit jejich práci. „Pokud bude vaše pozice zrušena, bude s vámi zacházeno důstojně,“ tvrdí však e-mail.

„Reakce zaměstnanců jsou různé, jsou zaskočeni, naštvaní, zmatení a trochu vyděšení,“ řekl televizi CNN jeden z federálních zaměstnanců, který e-mail obdržel. List The Washington Post s odkazem na Bílý dům napsal, že většina ze 2,3 milionu federálních pracovníků bude mít na podání výpovědi výměnou za odstupné nárok.

Nenechte se oklamat, vyzývají odbory

Odbory NTEU zastupující civilní federální zaměstnance v 35 vládních agenturách a ministerstvech vyzvaly své členy, aby nabídku nepřijali. „Nenechte se oklamat. Cílem toho e-mailu je vás pobídkou nebo zastrašováním přimět podat výpověď,“ uvedly. Americké sdružení vládních zaměstnanců, největší odbory federálních pracovníků v zemi, e-mail rovněž odsoudilo s tím, že jde o součást „záměru Trumpovy administrativy udělat z federální vlády tak toxické prostředí, že tam pracovníci nebudou schopni zůstat, i kdyby chtěli“.

Trump podle stanice CBS News očekává, že nabídku přijme zhruba deset procent z kontaktovaných federálních pracovníků. Vysoce postavení představitelé republikánovy administrativy uvedli, že by krok mohl státní kase ušetřit asi 100 miliard dolarů. Pokud by i jen zlomek pracovníků přijal nabídku, mohlo by to znamenat otřesy v ekonomice a problémy v celé společnosti, jelikož by to mohlo mít vliv na poskytování federálních služeb v celé zemi, napsala agentura AP. Podle ní je vláda asi 15. největším zaměstnavatelem v USA.

E-mail navazuje na Trumpovo dřívější oznámení, že federální zaměstnanci, kteří od pandemie covidu-19 pracovali z domova, budou nyní muset docházet do kanceláře pět dní v týdnu.

V úterním rozhovoru pro CNN Stephen Miller, zástupce personálního šéfa Bílého domu pro politické otázky, uvedl, že dva miliony vládních zaměstnanců jsou z drtivé většiny spíše levicovější, a dodal, že je „nezbytné“, aby Trump získal nad státní správou kontrolu.

E-mail s nabídkou podat výpověď a dostat odstupné připomíná podobnou zprávu, kterou dostali zaměstnanci sítě X (kdysi Twitter), když tuto platformu v roce 2022 převzal miliardář Elon Musk, jenž je Trumpovým spojencem. Musk nyní vede nový úřad pro efektivitu státní správy (DOGE). Zmíněný e-mail se před lety tázal pracovníků nynější sítě X, zda chtějí ve firmě zůstat.