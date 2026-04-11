Trump odhalil návrh vítězného oblouku. Má připomínat 250 let od vzniku USA

  7:03
Představitelé administrativy Donalda Trumpa oficiálně předložili podrobné vizualizace navrhovaného vítězného oblouku, jehož výstavbu ve Washingtonu prezident propaguje již několik měsíců. Pokud bude projekt schválen, výrazně změní tvář hlavního města, které je plné památníků, napsala agentura Reuters. Navrhovaný oblouk má připomínat 250. výročí vzniku Spojených států.
Během slavnostní večeře ukázal americký prezident Donald Trump maketu památníku, který chce vybudovat ve Washingtonu. (15. října 2025) | foto: Reuters

Návrhy počítají s obloukem v barvě slonové kosti, který je inspirován římským Titovým obloukem a připomíná Vítězný oblouk v Paříži. Má být vysoký 250 stop (76 metrů). Součástí návrhu jsou také zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 60 stop (18 metrů) na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dvě sochy orlů vysoké 24 stop (7,3 metru).

Na oblouku mají být vytesány také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům. Doplnit je mají i čtyři zlaté sochy lvů.

Navrhovaný oblouk má být postaven na místě současného prázdného kruhového objezdu mezi Lincolnovým památníkem a vchodem do Arlingtonského národního hřbitova, nejvýznamnějšího vojenského hřbitova v USA, kde jsou pochováni vojáci padlí v amerických válkách, veteráni a některé významné osobnosti.

Bude největší, řekl o oblouku Nezávislosti Trump. Může překážet letadlům

Projekt musí schválit federální Komise pro výtvarné umění, která je nyní složena převážně z Trumpových spojenců. I v případě souhlasu však může narazit u soudů, protože někteří obyvatelé oblasti Washingtonu se snaží stavbu zablokovat žalobami.

Trump již dříve uvedl, že chce postavit „největší oblouk ze všech“. Navrhovaná stavba by svou výškou výrazně převyšovala Lincolnův památník a byla by zhruba poloviční oproti Washingtonovu monumentu ve tvaru obelisku. Zároveň by to byl největší federální památník postavený ve Washingtonu od výstavby Jeffersonova památníku v roce 1943.

Nejčtenější

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

„Otevřeme to brzy,“ řekl Trump k Hormuzskému průlivu. Půjde to i bez Íránu

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. „Otevřeme to poměrně brzy,“ řekl bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald...

OBRAZEM: Historie se mísí s modernou. Masné krámy se změnily, podívejte se

Ve čtvrtek 9. dubna se otevřela českobudějovická legendární pivnice a...

Ve středu hlavní lodi dominuje nový lesknoucí se výčepní pult, u proskleného vstupu zase zaujme masivní dřevěný stůl, překvapí přiznané bílé pivní tanky či nové moderní osvětlení zavěšené pod vysokým...

11. dubna 2026  6:59

Doma v cizí zemi. Ve slovenské vsi Maďaři dominují, ale osud Orbána neovlivní

Premium
Dopravní značení na začátku obce, kde vedle oficiálního slovenského názvu...

U vjezdu do jihoslovenské obce stojí cedule s dvěma názvy – Tešedíkovo a pod ním Pered. Jeden je slovensky, druhý maďarsky. Za prostým kusem plechu se skrývá složitý historický vývoj a dlouholeté...

11. dubna 2026

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

11. dubna 2026

Válka v Íránu mění Green Deal. Záchranu planety střídá energetická nezávislost

Premium
ilustrační snímek

Řada evropských zemí byla nucena zavést kvůli krizi na Blízkém východě a následnému zvyšování cen komodit na burze úsporná opatření. Mnohé přistoupily ke snížení spotřebních daní na paliva a daně z...

11. dubna 2026

Vojtěch chystá sérii opatření proti alkoholu. Někde by v noci nešel koupit

Premium
Jde o děti. Omezení prodeje alkoholu má ochránit hlavně děti a mládež, říká...

Češi podle statistik dlouhodobě patří k největším konzumentům alkoholu na světě. Rizikově u nás pije přes milion lidí a vysoká spotřeba má kromě zdraví dopad i na veřejné rozpočty. Vládní...

11. dubna 2026

Harrisová přemýšlí, že by vystřídala Trumpa ve funkci prezidenta USA

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v prvním projevu po skončení...

Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová zvažuje opětovnou kandidaturu na prezidentku Spojených států ve volbách v roce 2028. V pátek to řekla na konferenci organizace pro občanská prává...

10. dubna 2026  21:45

Hloupé nuly, napadl Trump konzervativní komentátory za kritiku války s Íránem

Konzervativní komentátor Tucker Carlson. (9. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump slovně napadl vlivné konzervativní komentátory, kteří ho v minulosti podporovali, ale nyní ostře vystupují proti jeho válce s Íránem. Prezident uvedl, že Tucker...

10. dubna 2026  21:08

Sardinky s cukrem, izolepa na díry. Novinář vzpomíná, jak cestou na pól potkal Jakeše

Premium
Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Miroslav Jakeš zemřel v ledovém světě, kde se cítil nejlíp. Nebyl to žádný „lyžař“, jak psala oficiální zpráva ze Špicberk, ale polárník starého střihu, který měl kolem pasu uvázané sáně, které si...

10. dubna 2026

Rusáci, domů! Slogan krvavé revoluce roku 1956 se obrací proti Orbánovi

Premium
Krvavý říjen 1956. Svržená socha Josifa Stalina v revoluční Budapešti

Před sedmdesáti lety svrhávali Maďaři sochy Stalina, dnes jsou připraveni zamést s Viktorem Orbánem. Předvolební kampaní se nese pokřik „Ruszkik, haza!“, který dává vzpomenout na revoluci roku 1956....

10. dubna 2026

Nesázejte na predikčních trzích, varoval Bílý dům zaměstnance po obřích výdělcích

Lidé procházejí kolem společnosti Polymarket ve Washingtonu. (20. března 2026)

Bílý dům varoval své zaměstnance, aby na základě vnitřních informací nesázeli na predikčních trzích. Dobře načasované sázky na dění ve válce s Íránem vyvolávají podezření, že lidé uvnitř...

10. dubna 2026  19:52

