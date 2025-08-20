Po schůzce se Zelenským volal Trump i Orbánovi. Řešili vstup Ukrajiny do EU

Autor: ,
Sledujeme online   6:25
Americký prezident Donald Trump po pondělním jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a evropskými představiteli telefonoval maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, aby prodiskutovali, proč Budapešť blokuje přístupová jednání Kyjeva s Evropskou unií. Informaci uvedla ve středu agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené s hovorem.
Donald Trump a Viktor Orbán při jednání v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago...

Donald Trump a Viktor Orbán při jednání v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago (8. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump a Viktor Orbán při jednání v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago...
Americký prezident Donald Trump s lídry evropských zemí a ukrajinským...
Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj na...
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump před Bílým domem. (18. srpna 2025)
8 fotografií

Telefonát vzešel z diskusí mezi Trumpem a skupinou evropských lídrů v Bílém domě, kde projednávali možnosti ukončení ruské války proti Ukrajině. V určitém okamžiku požádali Trumpa, aby využil svého vlivu na Orbána a přiměl ho k tomu, aby upustil od svého odporu vůči snaze Ukrajiny vstoupit do EU, uvedly zdroje Bloombergu.

Ukrajina se už déle než tři roky brání ruské vojenské invazi. Maďarsko po celou dobu války udržuje s Ruskem úzké vztahy, často blokuje protiruské sankce EU a spolupracuje s Moskvou v oblasti energetiky. Maďarský premiér Orbán zároveň patří k největším podporovatelům a spojencům současného šéfa Bílého domu Trumpa v Evropské unii.

Maďarsko podle Bloombergu během telefonátu s Trumpem vyjádřilo zájem o uspořádání jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem Zelenským, píše Bloomberg.

Teď musí vztahy s Ruskem urovnat i EU, řekl Fico. Orbán: Svět je nyní bezpečnější

Americký prezident po pondělních jednáních oznámil, že usiluje o summit na úrovni Putin - Zelenskyj, po kterém by následovala třístranná schůzka, které by se zúčastnil i on. Čas a místo konání jsou zatím nejasné, mluví se o například o Vídni, Ženevě nebo právě Budapešti. Pro Washington je maďarská metropole první volbou místa, kde by se mohl konat summit i za účasti Trumpa, napsal server Politico s odkazem na dva zdroje.

Washington ani Budapešť informace Bloombergu nepotvrdily. Orbán ve středu na Facebooku podle této agentury zveřejnil zprávu, která naznačuje, že slyšel žádost ohledně ukrajinského vstupu do EU, ale vyplývá z ní, že se ze své pozice nechystá ustoupit. „Členství Ukrajiny v Evropské unii neposkytuje žádné bezpečnostní záruky. Proto je spojování členství s bezpečnostními zárukami zbytečné a nebezpečné, uvedl.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Trumpova vláda zrušila prověrky 37 činitelům. Viní je z manipulace s informacemi

Sledujeme online

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila bezpečnostní prověrky 37 současným i bývalým bezpečnostním činitelům. S odvoláním na šéfku zpravodajských služeb Tulsi Gabbardovou o tom v...

20. srpna 2025  6:56

Po schůzce se Zelenským volal Trump i Orbánovi. Řešili vstup Ukrajiny do EU

Sledujeme online

Americký prezident Donald Trump po pondělním jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a evropskými představiteli telefonoval maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, aby...

20. srpna 2025  6:25

Vláda se schází po letní pauze. Má jednat i o stavu nebezpečí u Hustopečí

Po letní třítýdenní pauze se schází vláda Petra Fialy. Na žádost hejtmana Olomouckého kraje by měla prodloužit stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou, kde pokračuje likvidace benzenu uvolněného...

20. srpna 2025  5:05

Američanka vyhrála loterii podruhé po 40 letech. A rovnou hlavní cenu

Popírá to veškeré statistiky a teorie pravděpodobnosti, ale je to skutečný příběh. Jako mladá dívka vyhrála Američanka Oletha 25 tisíc dolarů. A nyní, po 40 letech, vyhrála znovu. A dokonce hlavní...

20. srpna 2025

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

Koalice SPOLU zahajuje horkou kampaň, představí základní body programu

Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahajuje koalice SPOLU. Zvolila si pro to kavárnu Louvre na Národní třídě v centru Prahy a datum těsně před výročím invaze vojsk...

20. srpna 2025

Zabavte počítače, než s bitcoiny uteče. Proč policie zatkla Jiřikovského a co řeší

Premium

Tomáš Jiřikovský, kontroverzní podnikatel z Břeclavi a provozovatel nelegálního tržiště, který daroval státu bitcoiny za miliardu korun, si ten den vyzvedl děti u exmanželky. Začal plánovat, jak je...

20. srpna 2025

Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla

Jejím otcem byl jeden z největších masových vrahů v historii lidstva, přesto ho nenáviděla i milovala. Řeč je o Světlaně Allilujevové, jediné dceři sovětského diktátora Josifa Stalina. Z nesvobody se...

20. srpna 2025

Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy něco jako AI opad. Jsou to rychle generovaná videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou levná, masově...

20. srpna 2025

Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit

Premium

Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale také například hotely, restaurace a další provozovatelé napojení na cestovní ruch. „Musí proto...

20. srpna 2025

Britský hotel byl cílem protestů. Nyní musí vystěhovat žadatele o azyl, rozhodl soud

Hotel v britském městě Epping musí podle úterního rozhodnutí soudu do 12. září dočasně vystěhovat všechny žadatele o azyl. Okolo hotelu se v posledních týdnech konaly protiimigrační protesty,...

19. srpna 2025  22:22

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

19. srpna 2025  21:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.