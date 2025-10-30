Šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás na tiskové konferenci uvedl, že státníci hodlají uzavřít dohody o spolupráci v oblasti energetiky, obranného průmyslu, hospodářství a financí. „Některé z nich už byly vyjednány, v některých případech jednání pokračují,“ uvedl Gulyás.
Orbán dříve uvedl, že má v úmyslu podepsat s Washingtonem rozsáhlou hospodářskou dohodu, která by kompenzovala dopad amerických cel na Evropskou unii, píše Reuters.
Orbán a Trump by podle Gulyáse také mohli projednat možné setkání představitelů Spojených států a Ruska, které by bylo zaměřené na zprostředkování míru v rusko-ukrajinské válce.
Trump tento měsíc oznámil, že by se brzy mohl sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti. Později prohlásil, že summit zrušil, protože se mu jeho uspořádání teď nezdálo správné. Ve stejný den Spojené státy oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností.
Americký ministr financí Scott Bessent tehdy uvedl, že Washington k sankcím přistoupil, protože prezident Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. „Naším cílem je, aby Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, aby nákupy ruského plynu a ropy mohly stabilně pokračovat,“ řekl nyní Gulyás.
Orbán už dříve uvedl, že jeho země hledá cesty, jak americké sankce uvalené na Rosněfť a Lukoil obejít. Orbánova snaha upoutala pozornost i proto, že maďarský premiér mezi evropskými státníky dlouhodobě patří mezi největší podporovatele prezidenta Trumpa. Zároveň je nejbližším spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina v rámci Evropské unie.