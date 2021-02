Teď zkusí dostat Trumpa do oranžové. Ve vzduchu je hodně míčů, říká právník

K tomu komentář na CNN: Doba, kdy se Trump bude zodpovídat, začíná. Hlavní myšlenka: „Impeachment byl jen prvním krokem dlouhodobého tažení s cílem zajistit, aby se Trump a jeho pomahači museli právně a občansky zodpovídat. Také pokrokářský týdeník The Nation to napsal, jako by to všichni tiskli z jedné matrice: Impeachment byl jenom začátek. Podtitul: Druhá ústavní žaloba je jen start dlouhého boje s cílem udělat z Trumpa vyvrhele.