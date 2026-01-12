Trump se označil za prezidenta Venezuely. A Kubě poslal vzkaz s doutníkem v puse

Autor:
  10:41
Americký prezident Donald Trump znovu rozvířil debatu o hranicích politické provokace. Na své síti Truth Social sdílel dvě odvážné koláže, které symbolicky zapadají do jeho tvrdé rétoriky vůči Venezuele a Kubě.
Přes sociální sítě poslal Donald Trump vzkaz Kubě s doutníkem v puse. (11. ledna 2025)

Přes sociální sítě poslal Donald Trump vzkaz Kubě s doutníkem v puse. (11. ledna 2025) | foto: Donald J. Trump (Truth Social)

Trump se označil za prezidenta Venezuely. (12. ledna 2025)
Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...
Zákazníci nakupují v pouličním stánku ve Staré Havaně. (5. ledna 2026)
Graffiti se španělským nápisem „Trump: vrah, únosce, pedofil, prokletý“ (vlevo)...


Trumpem sdílené obrázky, z nichž jeden vznikl pomocí umělé inteligence a druhý připomíná upravený výpis funkcí amerického prezidenta z Wikipedie, vyvolávají silné reakce na sociálních sítích.

Trump: Moji moc omezuje jen má morálka, mezinárodní právo nepotřebuju

První z příspěvků zobrazuje Trumpa na Kubě s doutníkem – symbolem, který je dlouhodobě spjatý s tímto karibským státem a jeho izolovanou ekonomikou. Druhá koláž jde ještě dál a naznačuje, že Trump je „úřadujícím prezidentem Venezuely“ od ledna 2026.

Washington po nedávném vojenském zásahu zadržel venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a Spojené státy otevřeně hovoří o dočasném řízení země, především jejího strategického ropného sektoru. Trump opakovaně tvrdí, že USA zajistí „řádný přechod“ a ochranu investic, přičemž klíčovou roli mají sehrát americké úřady a spojenecké firmy.

Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě

Změny ve Venezuele mají přímý dopad i na Kubu. Ostrovní stát byl po léta závislý na dotovaných dodávkách venezuelské ropy, které nyní podle Trumpa skončily. Prezident zároveň Havaně vzkázal, že bez dohody s USA ji čeká ještě hlubší hospodářský propad.

Proti tomu se ostře ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez, který obvinil Spojené státy z porušování mezinárodního práva a odmítl tvrzení o jakékoli finanční odměně za kubánskou bezpečnostní pomoc Venezuele.

